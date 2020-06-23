Константин Желудков стал председателем Контрольно-счетной палаты Петербурга
Председателем Контрольно-счетной палаты Петербурга стал аудитор Константин Желудков. Во втором туре его кандидатуру на заседании 23 июня поддержало большинство депутатов Законодательного собрания Петербурга. Трансляция ведется на сайте парламента.
Председателя избрали тайным голосованием. За Желудкова отдали голоса 37 депутатов. Протокол счетной комиссии утвердили 39 голосами.
Константин Желудков работает аудитором КСП с 2012 года. В 2005–2006 годах он возглавлял ГУП, а затем ОАО «Стадион им. Кирова», с 2006-го по 2011 год работал зампредседателя спорткомитета города, некоторое время в 2011-м возглавлял администрацию Петроградского района, затем был первым замначальника главного управления ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» и в 2012-м — первым замдиректора по региональному развитию «управления заказчика капитального строительства Минобороны».
Также на должность выдвигался аудитор КСП с 2017 года Юрий Шутов, его поддержали 3 депутата. До этого он в течение пяти лет работал в аппарате Заксобрания города. В 2011–2012 годах занимал различные должности в МО «Чкаловский».
Ранее в течение 13 лет КСП возглавлял Вадим Лопатников.