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22.06.2020 15:12
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Финское консульство возобновляет прием документов на визы при закрытых границах

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге объявило о возобновлении приема документов на визы от некоторых категорий граждан. Сезонные работники и туристы пока ждут своей очереди.

«Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновляет прием заявлений на получение разрешения на пребывание от трёх категорий заявителей: 1) Ходатайствующие о получении разрешения на пребывание работника или иного вида занятости <...> 2) Заявления о получении разрешения на пребывание на основании воссоединения семьи. 3) Студенты, чей осенний учебный семестр начнется очно», — говорится 22 июня в заявлении финской дипмиссии.

Особо подчеркивается, что прием документов на сезонную работу пока осуществляться не будет. В первую очередь финские дипломаты пообещали принять людей, чья запись на прием была сорвана из-за пандемии.

При этом власти Суоми пока не приняли решение о том, когда будет открыта граница с Россией, отложив рассмотрение вопроса на месяц. Ранее Евросоюз огласил правила и сроки открытия внешних границ, где разрешил облегчить доступ в ЕС для некоторых категорий граждан из других стран, например студентов.

Российские власти пока рекомендуют воздержаться от поездок в другие страны из-за коронавируса.

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Комментарии (7)

oldoy
Поражает клоунада с "Сетью". Ну неужели кто-то поверит в ахинею о мальцах, готовящих аж госпереворот?! Ну кружек молодых революционеров, ну незарегистрированная организация...Скоро по стране их будет тысячи, как в начале 20го века при царе. И результат будет конечный такой же-это ж закон природы социума. И вот тоогда...Ну как происходят реальные перевороты все знают по прошлой и настоящей истории...Очень может быть что эти пацаны будут судить тех кто их судит сейчас?
260569221
Ну все, дело пошло, значит через пару недель поедем за сыром и кофе!!!!!
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