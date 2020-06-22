Финское консульство возобновляет прием документов на визы при закрытых границах

«Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновляет прием заявлений на получение разрешения на пребывание от трёх категорий заявителей: 1) Ходатайствующие о получении разрешения на пребывание работника или иного вида занятости <...> 2) Заявления о получении разрешения на пребывание на основании воссоединения семьи. 3) Студенты, чей осенний учебный семестр начнется очно», — говорится 22 июня в заявлении финской дипмиссии.

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге объявило о возобновлении приема документов на визы от некоторых категорий граждан. Сезонные работники и туристы пока ждут своей очереди.

Особо подчеркивается, что прием документов на сезонную работу пока осуществляться не будет. В первую очередь финские дипломаты пообещали принять людей, чья запись на прием была сорвана из-за пандемии.



При этом власти Суоми пока не приняли решение о том, когда будет открыта граница с Россией, отложив рассмотрение вопроса на месяц. Ранее Евросоюз огласил правила и сроки открытия внешних границ, где разрешил облегчить доступ в ЕС для некоторых категорий граждан из других стран, например студентов.



Российские власти пока рекомендуют воздержаться от поездок в другие страны из-за коронавируса.

