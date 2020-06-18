«Пока рано». МИД РФ просит россиян отказаться от «скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж»

Министерство иностранных дел призвало россиян воздержаться от поездок в другие страны, так как пандемию в мире еще не победили.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена», — говорится 18 июня в заявлении на сайте МИД РФ.

Дипломаты отметили, что понимают желание некоторых стран перезапустить свою туристическую отрасль, однако россиянам стоит воздержаться от «скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж».