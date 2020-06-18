«Пока рано». МИД РФ просит россиян отказаться от «скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж»
Министерство иностранных дел призвало россиян воздержаться от поездок в другие страны, так как пандемию в мире еще не победили.
«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена», — говорится 18 июня в заявлении на сайте МИД РФ.
Дипломаты отметили, что понимают желание некоторых стран перезапустить свою туристическую отрасль, однако россиянам стоит воздержаться от «скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж».
В МИД считают, что внутренние границы ЕС будут открыты «в июне-июле», после чего еврочиновники задумаются о снятии ограничения на внешних границах.
Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов призвал россиян не ждать быстрого открытия границ Евросоюза. Еврочиновники уже подготовили общий план выхода из самоизоляции, однако «ограничения сохранятся для стран, ситуация в которых хуже, чем в ЕС». Так, например, Финляндия еще на месяц продлила коронавирусные ограничения на российско-финской границе.
Президент Владимир Путин в начале апреля призвал развивать туризм внутри России, а премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от поездок в другие страны. Большинство граждан РФ, согласно опросам, будут отдыхать дома или на даче.