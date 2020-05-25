«Россияне сегодня боятся строить планы». Граждане РФ планируют провести лето дома или на даче

Подавляющее большинство граждан России собираются провести это лето в родном городе или на приусадебном участке.



«У нас потихоньку начинает подрастать количество тех, кто планирует отдохнуть все-таки в другом городе, селе… За рубеж россияне сегодня боятся пока строить планы… а вот внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал», — цитирует 25 мая заявление директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина РИА Новости.

По его словам, летний отдых дома планируют почти 60% опрошенных, а около 30 хотят поехать на дачу. Порядка 10% респондентов намерены все-таки выехать на море на Кавказе или в Крыму.