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25.05.2020 15:05
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«Россияне сегодня боятся строить планы». Граждане РФ планируют провести лето дома или на даче

Подавляющее большинство граждан России собираются провести это лето в родном городе или на приусадебном участке.

«У нас потихоньку начинает подрастать количество тех, кто планирует отдохнуть все-таки в другом городе, селе… За рубеж россияне сегодня боятся пока строить планы… а вот внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал», — цитирует 25 мая заявление директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина РИА Новости.

По его словам, летний отдых дома планируют почти 60% опрошенных, а около 30 хотят поехать на дачу. Порядка 10% респондентов намерены все-таки выехать на море на Кавказе или в Крыму.

Фото: pixabay.com

Социологи фиксируют, что на планах россиян сказались страхи, связанные с коронавирусом, а также «сгоревшие» накопления во время режима самоизоляции.

Сегодня, 25 мая, премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян отказаться от отдыха в других странах из-за коронавируса. Президент Владимир Путин, в свою очередь, призвал развивать внутренний туризм. Крым готов принять решение о работе курортов в конце мая, а Сочи уже собирается открывать некоторые пляжи.

Фото: pixabay.com

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Опять подлые россияне раскачивают островок стабильности??!
virtvid
Не знаю кого там опрашивал этот сраный ВЦИОМ, но лично я собирался летом регулярно ездить в Финляндию. Но нарушая конституцию путин и мишустин лишают меня такой возможности.
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