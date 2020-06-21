ТАСС: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержал центр «Э»

Издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова задержал сотрудник центра «Э». Об этом 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — приводит агентство слова источника. По его информации, утром к Верзилову пришли с обыском, однако дверь он не открыл. Поэтому квартиру вскрыли.

Кроме того, сегодня проводятся обыски в московской галерее AРT4, ранее организовавшей выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы «Война». Об этом в Facebook сообщил владелец галереи Игорь Маркин.