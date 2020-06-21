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21.06.2020 16:48
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ТАСС: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержал центр «Э»

Издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова задержал сотрудник центра «Э». Об этом 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — приводит агентство слова источника. По его информации, утром к Верзилову пришли с обыском, однако дверь он не открыл. Поэтому квартиру вскрыли.

Кроме того, сегодня проводятся обыски в московской галерее AРT4, ранее организовавшей выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы «Война». Об этом в Facebook сообщил владелец галереи Игорь Маркин.

Напомним, утром 21 июня «Медиазона» сообщила, что ее издатель пропал. Петр Верзилов сказал коллегам, что у него ломают дверь, и после этого перестал выходить на связь.

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Комментарии (9)

dozer_666
А можно мусору по харе дать, уехать, и потом дверь не открыть, и всё!Ничего не будет!
dragvs
Ссыт режим
Camlann
Жаль будет, если бывшую супругу г. Верзилова Надю Толоконникову заметут. Её перформанс с мороженой курицей был неподражаем.
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