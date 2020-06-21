«Медиазона» сообщает, что её издатель Верзилов пропал после слов: «У меня дверь ломают»

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Пётр Верзилов пропал после того, как в его квартире выломали дверь. Об этом 21 июня пишет «Медиазона».

В 7:16 Верзилов сообщил коллегам, что у него ломают дверь, и после этого на связь не выходил, отмечается в новости.

Корреспондент «Медиазоны» съездил на место жительства издателя и убедился, что дверь взломана. Её не открыть, на звонки и стук реакции нет. По словам соседки Верзилова, дверь ломала группа примерно из десяти человек.