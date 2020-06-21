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21.06.2020 11:59
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«Медиазона» сообщает, что её издатель Верзилов пропал после слов: «У меня дверь ломают»

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Пётр Верзилов пропал после того, как в его квартире выломали дверь. Об этом 21 июня пишет «Медиазона».

В 7:16 Верзилов сообщил коллегам, что у него ломают дверь, и после этого на связь не выходил, отмечается в новости.

Корреспондент «Медиазоны» съездил на место жительства издателя и убедился, что дверь взломана. Её не открыть, на звонки и стук реакции нет. По словам соседки Верзилова, дверь ломала группа примерно из десяти человек.

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Комментарии (9)

Ref
"Дверь мне запили, ... !!!" С.
Boris_93*1
По закону жанра одновременно с дверью должны были "десантироваться" в окна , если реально хотели успеть не дать фигуранту " уничтожить улики " , так что в данном случае , скорее всего , просто "поздравили" в рамках полномочий
Черёмуха
С этими девушками он участвует в пуси райт? :

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