Водоканал подвёл итоги урагана, не пощадившего ни один район. От воды спасали улицы и больницы

От грозы накануне больше всего пострадал Калининский район, где на пике непогоды за 20 минут выпало 32,75 мм осадков. При этом даже в Петроградском районе, которого ураган коснулся меньше всего, дождь лил сильнее положенного. Как 19 июня сообщили сотрудники «Водоканала», за 20 минут на тротуарах в этой части города собралось 9,13 мм воды.

Непогода была такой сильной, что специалисты использовали все мощности Центральной и Северной станций аэрации и на Юго-Западных очистных сооружений. В городе работали 46 бригад и 40 единиц водооткачивающей техники. Подтопления с помощью насосных станций пришлось ликвидировать на углу Парашютной и Репищевой улиц. Вода подняла и выбила бетонные крышки шахт тоннельных коллекторов на проспекте Авиаконструкторов, 1. Их пришлось закрывать вручную.