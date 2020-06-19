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19.06.2020 15:00
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Водоканал подвёл итоги урагана, не пощадившего ни один район. От воды спасали улицы и больницы

От грозы накануне больше всего пострадал Калининский район, где на пике непогоды за 20 минут выпало 32,75 мм осадков. При этом даже в Петроградском районе, которого ураган коснулся меньше всего, дождь лил сильнее положенного. Как 19 июня сообщили сотрудники «Водоканала», за 20 минут на тротуарах в этой части города собралось 9,13 мм воды.

Непогода была такой сильной, что специалисты использовали все мощности Центральной и Северной станций аэрации и на Юго-Западных очистных сооружений. В городе работали 46 бригад и 40 единиц водооткачивающей техники. Подтопления с помощью насосных станций пришлось ликвидировать на углу Парашютной и Репищевой улиц. Вода подняла и выбила бетонные крышки шахт тоннельных коллекторов на проспекте Авиаконструкторов, 1. Их пришлось закрывать вручную.

На Воздухоплавательной улице под железнодорожным мостом образовалось целое «озеро». Через полчаса вода ушла в канализационную сеть.

После ливня бригады откачивали воду из колодцев в Мариинской больнице и из подвалов больницы им. Святителя Луки. Подтопления случились также в Елизаветинской больнице и больнице им. Боткина.

За два часа грозы в четверг Петербург принял на себя почти половину месячной нормы осадков. Выпало 23,5 мм из 60 положенных. В Ломоносове затопило привокзальную площадь, в Приморском районе с потоком воды не справлялись ливнёвки. Горожане фотографировали фонтанирующие люки. Система канализации города рассчитана на дождь с максимальной интенсивностью 7,2 мм за 20 минут.

Ограждения на Среднеохтинском проспекте мотало от ветра так, что было трудно проехать машинам. В некоторых районах от ветра падали деревья. Не обошлось без трагедий. От удара молнии на пляже у Финского залива погиб семилетний мальчик, в Красногвардейском районе упал строительный кран. Машинист скончался.

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