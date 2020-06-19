Машинист крана, упавшего во время грозы в Полюстрово, погиб. «Фонтанка» публикует кадры с места событий
Падение башенного крана во время грозы 18 июня в Красногвардейском районе Петербурга закончилось смертью для его машиниста. В город на заработки мужчина приехал из Сибири.
Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, рабочий скончался на месте происшествия. Он родился и жил в Омской области. В Петербурге работал крановщиком. В сентябре этого года погибший должен был отметить 50-летие.
Фонтанка.ру
Падение башенного крана на территории строящегося ЖК «Цветной город» на Васнецовском проспекте в Полюстрово произошло накануне вечером. В пресс-службе компании ЛСР, которой принадлежит стройка, сообщили, что проводится служебная проверка.