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19.06.2020 08:36
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Машинист крана, упавшего во время грозы в Полюстрово, погиб. «Фонтанка» публикует кадры с места событий

Падение башенного крана во время грозы 18 июня в Красногвардейском районе Петербурга закончилось смертью для его машиниста. В город на заработки мужчина приехал из Сибири.

Фото: Фонтанка.ру

Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, рабочий скончался на месте происшествия. Он родился и жил в Омской области. В Петербурге работал крановщиком. В сентябре этого года погибший должен был отметить 50-летие.

Фонтанка.ру

Падение башенного крана на территории строящегося ЖК «Цветной город» на Васнецовском проспекте в Полюстрово произошло накануне вечером. В пресс-службе компании ЛСР, которой принадлежит стройка, сообщили, что проводится служебная проверка.

Фото: Фонтанка.ру

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Комментарии (1)

dragvs
"сообщили, что проводится служебная проверка" - служебная проверка? Вы шутите? Место трагедии оцепить, стройку остановить, изъять документацию, задержать причастных к смерти рабочего.
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