Больше всего ливень вечером 18 июня ударил по Ломоносову и Петергофу, насосные станции работают и на Парашютной улице в Приморском районе Петербурга. За два часа грозы выпало 23,5 мм осадков.



Такие итоги мощной июньской грозы приводит Водоканал. Отмечается, что норма по осадкам на весь месяц составляет около 60 мм, за два часа на город вылилось чуть меньше половины от нее.



Интенсивней всего ливень был в Ломоносове, там выпало больше 30 мм осадков. Затоплена привокзальная площадь и улицы вокруг нее. Бригады Водоканала работают на месте.

