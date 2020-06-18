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18.06.2020 21:30
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Семилетний мальчик погиб от удара молнии на пляже Финского залива

В Петродворцовом районе Петербурга во время грозы погиб ребенок. Об этом 18 июня сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, в семилетнего мальчика ударила молния на пляже Финского залива около 20.20. Трагедия произошла на намывных территориях неподалеку от Сидоровского канала. Медики смогли только констатировать смерть ребенка. По данным 47news, он отдыхал вместе с родителями в загородном отеле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Комментарии (6)

Мужской Взгляд
Бедный мальчик, несчастные родители, за что такое горе. Я бы с ума сошёл наверное. Искренние соболезнования, держитесь, крепитесь, ну что делать, бывает и такое.
Петр Петров
прискорбно
HomerMP
Какой ужас...
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