Дождь заканчивается, но «кругом вода». В Петербурге не справляются ливневки, тонут магазины и падают деревья
Мощный ливень примерно за полтора часа прошел над всем городом и оставил за собой забитые канализационные люки, поваленные деревья и протекающие потолки.
читательница "Фонтанки" Эльмира
Последствиями грозы в пока что самый жаркий для этого лета день 18 июня делятся очевидцы в соцсетях и читатели «Фонтанки».
Больше всего фото и видео, традиционно, приходит из Приморского района. Так, фонтанирующие люки сняли очевидцы у торгового центра рядом с метро «Пионерская» и у автосервиса на Стародеревенской улице. По словам горожан, из-за текущего потолка в том же ТРК пришлось на время закрыть строительный магазин - всех покупателей выгнали на улицу, а сотрудники магазина выносит из помещения наполненные дождевой водой пластиковые бочки. «Кругом вода», - делятся впечатлениями жители Приморского района. Читатель Павел поделился кадрами с перекрестка Коломяжского и Испытателей - там, как и предыдущим летом во время ливня, пешеходы идут по щиколотку в воде.
читатель "Фонтанки" Павел
Кадры из другого строительного магазина опубликованы на портале «Мегаполис». Канализация дала сбой прямо в торговом зале. Фонтан бьет напротив выставленных образцов унитазов.
Не повезло и автомобилистам. Поваленное дерево, например, устроило пробку на Лахтинском проспекте, его разбросанные «в смертельной агонии» сучья, описывают горожане, мешают проезду.
Дерево также придавило «Митсубиши» на проспекте Славы, на Петровском проспекте придавило капот такси. Судя по кадрам, в момент падения внутри были пассажиры, они самостоятельно выбрались из машины.
Пострадал автомобиль и на Новоизмайловском проспекте, а на Бухарестской поврежден рекламный щит.
Потекло и метро - фотограф «Фонтанки» заснял сотрудников подземки, которые подставляли ведра под текущие с потолка вестибюля станции «Девяткино» струйки.
Как выглядела сама гроза, смотрите здесь.