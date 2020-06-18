KeikiSpb 18 Июн 2020 в 22:19 18 Июн 2020 в 22:19

Ремонтировать крыши надо вовремя и канализацию чистить. Не знаю, что там на Пионерской, а на соседней Удельной был нормальный хороший ливень. Пруды из берегов не вышли. Машины не затопило. Теремок не смыло. Тополя с черемухами как стояли, так и стоят. И даже на асфальте во дворах уже луж почти нет. Лишь бы сенсацию сделать на пустом месте. Что Девяткино топит - так их всегда топит. Вот если бы не затопило - стоило бы такое чудо на видео снять.