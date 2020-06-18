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18.06.2020 19:53
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Душ, град и ураганные порывы. Грозовая тьма накрыла Петербург

Фото: читатель «Фонтанка.ру» Сергей 

Грозовой фронт добрался до центра Петербурга вечером 18 июня и мгновенно поглотил во мрак всё вокруг. Горожанам экстренно пришлось прятаться в укрытия.

Фонтанка.ру

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
Фото: читательница «Фонтанки» Анна
град на Богатырском
град на БогатырскомФото: читательница «Фонтанки» Анна
Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»

«С зонтом, без зонта — без разницы, — передаёт читательница «Фонтанки» с Сенной площади. — Пока видео сняла — душ приняла». Заливает даже под арки.

Ливень с громом, молниями, сильными, ураганными порывами ветра наблюдают и жители других районов Петербурга. Сначала небеса разверзлись над Сестрорецком, Ломоносовом и дамбой. Фотографии града присылают из Приморского и Центрального районов.

Жители Васильевского острова сообщают, что на Уральской улице отключилось электроснабжение.

ул. Зодчего Росси

Английская набережная 

Фото: читатель «Фонтанка.ру» Сергей 
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Ulita
На проспекте Энергетиков море. Весть транспорт встал. вода не уходит. С трудом видна граница между газоном и проезжей частью, т.е. вода выше поребрика.
260965961
На Лиговке посветлело немного, но сейчас гром бабахнул прямо где-то рядышком!
261921741
У нас была даже пыльная буря перед ливнем
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