Грозовой фронт добрался до центра Петербурга вечером 18 июня и мгновенно поглотил во мрак всё вокруг. Горожанам экстренно пришлось прятаться в укрытия.

«С зонтом, без зонта — без разницы, — передаёт читательница «Фонтанки» с Сенной площади. — Пока видео сняла — душ приняла». Заливает даже под арки.



Ливень с громом, молниями, сильными, ураганными порывами ветра наблюдают и жители других районов Петербурга. Сначала небеса разверзлись над Сестрорецком, Ломоносовом и дамбой. Фотографии града присылают из Приморского и Центрального районов.