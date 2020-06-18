Душ, град и ураганные порывы. Грозовая тьма накрыла Петербург
Грозовой фронт добрался до центра Петербурга вечером 18 июня и мгновенно поглотил во мрак всё вокруг. Горожанам экстренно пришлось прятаться в укрытия.
«С зонтом, без зонта — без разницы, — передаёт читательница «Фонтанки» с Сенной площади. — Пока видео сняла — душ приняла». Заливает даже под арки.
Ливень с громом, молниями, сильными, ураганными порывами ветра наблюдают и жители других районов Петербурга. Сначала небеса разверзлись над Сестрорецком, Ломоносовом и дамбой. Фотографии града присылают из Приморского и Центрального районов.
Жители Васильевского острова сообщают, что на Уральской улице отключилось электроснабжение.
ул. Зодчего Росси
Английская набережная