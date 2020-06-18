Обещания синоптиков о ливне, хоть они и сами к середине дня 18 июня пересмотрели прогноз, все же сбылись. Дождь с градом остужает водителей на КАД в районе дамбы.



Под дождь с крупным градом около половины седьмого вечера попал фотограф «Фонтанки». По словам корреспондента, сильный ливень на какое-то время практически остановил движение, ехать водители не могли из-за отсутствия видимости. Сильный дождь над кольцевой автодорогой у дамбы, ближе к Ломоносову.

Ливень засняли и в Сестрорецке. Судя по синоптическим картам, большая грозовая туча вытянулась над заливом вдоль КАД, также задев Сертолово, Кронштадт, Петергоф и Сосновый Бор.