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18.06.2020 18:50
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Сестрорецк, Ломоносов, дамба — в Петербурге пошел дождь с градом

Обещания синоптиков о ливне, хоть они и сами к середине дня 18 июня пересмотрели прогноз, все же сбылись. Дождь с градом остужает водителей на КАД в районе дамбы.

Под дождь с крупным градом около половины седьмого вечера попал фотограф «Фонтанки». По словам корреспондента, сильный ливень на какое-то время практически остановил движение, ехать водители не могли из-за отсутствия видимости. Сильный дождь над кольцевой автодорогой у дамбы, ближе к Ломоносову.

Ливень засняли и в Сестрорецке. Судя по синоптическим картам, большая грозовая туча вытянулась над заливом вдоль КАД, также задев Сертолово, Кронштадт, Петергоф и Сосновый Бор.

Сергей Михайличенко, Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»

Ранее синоптики разошлись во мнениях, ждать ли в дневное время грозу. Предполагалось, что дождь прольется только ночью.

18 июня этого года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Как горожане спасаются от духоты на берегу залива, смотрите на фото дня и в фоторепотаже «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
А у меня нет дождя..мне до лампочки что там на дамбе..шоб они там утонули все
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