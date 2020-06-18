Фото дня. Как петербуржцы проводят самое жаркое в истории 18 июня, когда гроза так и не пришла

ТиМуР 18 Июн 2020 в 17:58 18 Июн 2020 в 17:58

... я думал вода финского залива не пригодна для купания. Но людей сложно не понять.

Что касается закрытых парков и запретов.. в апреле и мае люди гуляли в парке 300- летия , проходя через решётку ограждения в основном со стороны

«Лахта центра».

С конца мая и по сегодняшний день «петербуржцы» сделали отверстие даже на закрытых центральных воротах и проходят там . Вообще никто уже не размышляет о том, можно ли гулять в парке.

Чем абсурдней получается запрет .. он вроде есть , но его вроде и нет.

Я понимаю , почему запрещали - аналогичные меры были приняты во всех европейских городах. Но я не понимаю, почему запрет не снят, и что самое главное - если он не снят, почему разрешают там гулять. А если разрешают , почему бы не снять запрет .

Одни вопросы и ни одного ответа