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18.06.2020 17:33
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Фото дня. Как петербуржцы проводят самое жаркое в истории 18 июня, когда гроза так и не пришла

Жара отправила жителей Петербурга поближе к водоемам. За неимением лучшего в виде билета на самолет к курортам горожане скучковались на берегу залива.

Фото: Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Отдых утомленных жарой горожан 18 июня заснял фотограф «Фонтанки» в Парке 300-летия, который формально все еще для посещения из-за коронавируса закрыт. Запреты гулять в парках петербуржцы игнорируют давно, а с приходом рекордно теплых дней ни о какой пандемии на берегу, судя по всему, вообще не думают. На пляже и в воде сотни людей, они развлекают себя купанием, поездками на гидроциклах и небольших парусных яхтах.

Это 18 июня стало самым жарким в истории метеонаблюдений, в городе максимум было +32,1. Гроза, о которой предупреждали синоптики и МЧС, так и не пришла, обойдя город стороной.

Фото: Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

NikiMagnusson
Ждём репортаж о начавшайся в 18:32 грозе в Санкт-Петербурге
Pilat
Жесть.....в заливе можно купаться только за дамбой.
ТиМуР
... я думал вода финского залива не пригодна для купания. Но людей сложно не понять.
Что касается закрытых парков и запретов.. в апреле и мае люди гуляли в парке 300- летия , проходя через решётку ограждения в основном со стороны
«Лахта центра».
С конца мая и по сегодняшний день «петербуржцы» сделали отверстие даже на закрытых центральных воротах и проходят там . Вообще никто уже не размышляет о том, можно ли гулять в парке.
Чем абсурдней получается запрет .. он вроде есть , но его вроде и нет.
Я понимаю , почему запрещали - аналогичные меры были приняты во всех европейских городах. Но я не понимаю, почему запрет не снят, и что самое главное - если он не снят, почему разрешают там гулять. А если разрешают , почему бы не снять запрет .
Одни вопросы и ни одного ответа
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