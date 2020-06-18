Фото дня. Как петербуржцы проводят самое жаркое в истории 18 июня, когда гроза так и не пришла
Жара отправила жителей Петербурга поближе к водоемам. За неимением лучшего в виде билета на самолет к курортам горожане скучковались на берегу залива.
Отдых утомленных жарой горожан 18 июня заснял фотограф «Фонтанки» в Парке 300-летия, который формально все еще для посещения из-за коронавируса закрыт. Запреты гулять в парках петербуржцы игнорируют давно, а с приходом рекордно теплых дней ни о какой пандемии на берегу, судя по всему, вообще не думают. На пляже и в воде сотни людей, они развлекают себя купанием, поездками на гидроциклах и небольших парусных яхтах.
Это 18 июня стало самым жарким в истории метеонаблюдений, в городе максимум было +32,1. Гроза, о которой предупреждали синоптики и МЧС, так и не пришла, обойдя город стороной.