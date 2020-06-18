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18.06.2020 21:21
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Вся гроза с высоты Лахта Центра за несколько секунд на видео

Как долгожданная гроза, которая принесла в Петербург прохладу, прошла над городом 18 июня, можно посмотреть с камеры на вершине Лахта Центра. Другое видео, в ускоренном формате, снял житель Петербурга.

Город с высоты в 360 метров со смотровой площадки петербургского небоскреба можно увидеть на YouTube канале. Камера запечатлела подход грозовых туч на город со стороны Финского залива — правда, в самый разгар стихии видимость оказалась нулевой. Как сообщали очевидцы, Лахта Центр практически целиком скрылся в облаках и на время с горизонта исчез.

Другое видео опубликовано на портале «Мегаполис». Житель Петербурга снял таймлапс из окна своей квартиры — стихия прошла прямо перед ним, лишь слегка намочив объектив.

Megapolisonline

Гроза принесла не только так необходимую горожанам прохладу — а температура с 30 градусов за время дождя опустилась сразу до +17, но и разрушения — под падающие деревья попали автомобили, затоплены тротуары и дороги, в торговых центрах и метро вода льется с потолков.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Cyreniyanko
Охренеть! И тут недовольны...
mik70
Надо наверно немного думать над контентом в статьях
Alex000
Хигня какая-то, а не видео. Внизу (с земли) выглядело гораздо интереснее.
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