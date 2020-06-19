Видео урагана: на Среднеохтинском в клочьях летящей воды ограждения мотало меж машин от края до края дороги
Новое видео с ураганом, прокатившемся по Петербургу, кажется постановочными кадрами из кинофильма.
http://vk.com/spb_today
На ремонтируемом Среднеохтинском проспекте ветер мотал водоналивные ограждения так, как будто это обрывки газет. Сдвинутые боны мешали автомобилям и бились о них. Самым надёжным в этом хаосе кажется трамвай, отмечают зрители видеозаписи, выложенной 19 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Вот как выглядела пляска ограждений из салона едущей по Среднеохтинскому машины.
Причём далеко не все боны были пустые, как может показаться. «Из трёх в двух была вода, одному даже не получилось оттащить от авто, назад сдувало. Помог прохожий», — рассказывает Сергей.
Четверг, 18 июня, запомнился петербуржцам не только рекордной температурой (так жарко в этот день не было 115 лет), но и мощной грозой. Она затапливала дороги и дома, ломала деревья, обрушила кран на стройплощадке — человек в нём погиб. От удара молнии на берегу Финского залива умер 6-летний ребёнок.