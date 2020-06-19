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19.06.2020 14:40
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Видео урагана: на Среднеохтинском в клочьях летящей воды ограждения мотало меж машин от края до края дороги

Новое видео с ураганом, прокатившемся по Петербургу, кажется постановочными кадрами из кинофильма.

Фото 1:vk.com/spb_today
Фото 2:vk.com/spb_today

http://vk.com/spb_today

На ремонтируемом Среднеохтинском проспекте ветер мотал водоналивные ограждения так, как будто это обрывки газет. Сдвинутые боны мешали автомобилям и бились о них. Самым надёжным в этом хаосе кажется трамвай, отмечают зрители видеозаписи, выложенной 19 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Вот как выглядела пляска ограждений из салона едущей по Среднеохтинскому машины.

Причём далеко не все боны были пустые, как может показаться. «Из трёх в двух была вода, одному даже не получилось оттащить от авто, назад сдувало. Помог прохожий», — рассказывает Сергей.

Четверг, 18 июня, запомнился петербуржцам не только рекордной температурой (так жарко в этот день не было 115 лет), но и мощной грозой. Она затапливала дороги и дома, ломала деревья, обрушила кран на стройплощадке — человек в нём погиб. От удара молнии на берегу Финского залива умер 6-летний ребёнок.

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Комментарии (2)

260928241
Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город.
Brandora
"в клочьях летящей воды ограждения мотало меж машин от края до края"
- какая интересная фраза. Экспрессионизм почтичто!
смысл улавливается лишь с третьего раза, но красиво
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