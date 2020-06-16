В Петербурге очень плотно. Пробки собирают ДТП: перевёртыш у моста Бетанкура, «паровозик» на Московском
Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 16 июня достигла 4 баллов. Это много, обычным показателем для конца мая — начала июня была «тройка».
Самую длинную пробку для данного времени суток за последнюю неделю «Яндекс» зафиксировал около 8 часов на Мурманском шоссе — 4,6 километра. Пользователи сервиса отметили там ДТП.
На набережной Макарова образовался затор перед въездом на мост Бетанкура. На съезде с этого моста опрокинулся самосвал, рассыпав груз — землю, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На Московском шоссе, у Дизельного проезда, пять машин встали «паровозиком», пишут в «ДТП и ЧП». Небольшая пробка образовалась в направлении центра города.
С 16 июня по 17 сентября на Среднеохтинском проспекте ограничивается движение транспорта от Красногвардейской площади до Пискарёвского проспекта. Как сообщили в ГАТИ, ООО СК «Орион плюс» продолжит ремонт трамвайных путей. Затор на Среднеохтинском есть, но начинается он не там, где в «Яндекс.Картах» стоит отметка о дорожных работах, а на подъезде к площади, где всегда плотно.
Работы на Среднеохтинском ведутся с перерывами больше года. Прошлым летом ремонт пришлось приостановить, чтобы археологи смогли раскопать остатки города Ниена. Часть проспекта закрывали этой весной.