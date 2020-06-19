К голосованию по поправкам в Конституцию подключают авиацию

Нерадько требует от подразделений Росавиации организовать размещение информации о плебисците на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, а также на стойках регистрации в аэропортах. Кроме того, на борту самолетов и в терминалах необходимо обеспечить аудио- и видеоинформирование пассажиров о голосовании.

Глава Росавиации Александр Нерадько разослал по территориальным управлениям ведомства письмо с предписанием авиакомпаниям и аэропортам информировать о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 18 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на сам документ и сотрудников трех авиакомпаний.

Как подчеркивают «Ведомости», Росавиация не может раздавать такие указания, речь идет только о «просьбе», уточнили сотрудники аэропортов. Тем не менее, в своем письме Нерадько прямо требует от «руководителей территориальных управлений Росавиации лично проконтролировать исполнение авиакомпаниями и аэропортами этих поручений и отчитаться до 20 июня перед Росавиацией» - пишет издание. На запрос «Ведомостей» в ведомстве пока не ответили.



В большинстве крупных авиакомпаний от комментариев по этому поводу отказались. В аэропортах (в частности, в «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево») подтвердили, что занимаются информированием населения о плебисците.



Напомним, сообщениями о грядущем голосовании уже отметились и многие звезды в соцсетях — читайте подробнее на «Фонтанке» о том, как готовятся к изменению основного закона страны в соцсетях.



Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

