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19.06.2020 00:01
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К голосованию по поправкам в Конституцию подключают авиацию

Глава Росавиации Александр Нерадько разослал по территориальным управлениям ведомства письмо с предписанием авиакомпаниям и аэропортам информировать о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 18 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на сам документ и сотрудников трех авиакомпаний.

Нерадько требует от подразделений Росавиации организовать размещение информации о плебисците на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, а также на стойках регистрации в аэропортах. Кроме того, на борту самолетов и в терминалах необходимо обеспечить аудио- и видеоинформирование пассажиров о голосовании.

Как подчеркивают «Ведомости», Росавиация не может раздавать такие указания, речь идет только о «просьбе», уточнили сотрудники аэропортов. Тем не менее, в своем письме Нерадько прямо требует от «руководителей территориальных управлений Росавиации лично проконтролировать исполнение авиакомпаниями и аэропортами этих поручений и отчитаться до 20 июня перед Росавиацией» - пишет издание. На запрос «Ведомостей» в ведомстве пока не ответили.

В большинстве крупных авиакомпаний от комментариев по этому поводу отказались. В аэропортах (в частности, в «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево») подтвердили, что занимаются информированием населения о плебисците.

Напомним, сообщениями о грядущем голосовании уже отметились и многие звезды в соцсетях — читайте подробнее на «Фонтанке» о том, как готовятся к изменению основного закона страны в соцсетях.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Комментарии (1)

hal9000
А мона плакат такой сделать..например Сталин с детьми ..улыбка такая у него отеческая..а сверху самолеты и воздушный шар..они так смотрят как бы ввысь..высотка МИДа еще на фоне присутствует..и надпись -Товарищи пользуйтесь самолетами Аэрофлота..еще собака жучка там с детьми тоже смотрит на самолет..
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