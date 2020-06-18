Низкий старт перед «обнулением» Конституции в России сопровождается волной поддержки популярных интернет-блогеров. «Фонтанка» почитала и посчитала тех, кто «за», и даже нашла тех, кто «против».

"Один пост - и репутации конец», или Как в рунете призывают голосовать за поправки

Фото: скриншот/buzova86/Instagram

С начала июня, ровно после отмашки Владимира Путина о дате голосования, instagram запестрил практически одинаковыми высказываниями о том, что «час икс» не за горами, и необходимо не пропустить неделю с 25 июня по 1 июля. Первой волной пошли посты, главной целью которых, судя по всему, было информирование продвинутого интернет-населения о самом факте голосования. «Лето. Время есть, а денег нету» 2 июня теле- и радиоведущая, певица, киноактриса Анфиса Чехова, ранее не замеченная в постах о судьбах Родины, «разговорилась с друзьями за праздничным столом, кто пойдет с 25 июня по 1 июля голосовать за поправки в Конституцию»

«Единогласно решили, что все должны идти!», - поделилась информацией Анфиса, сообщив, что в тексте «много довольно хороших поправок». «Кто-то сейчас ругает новые поправки, но действительно ли все их изучили, или рассуждают по принципу: «Слышу звон - не знаю где он»? – спросила у 1,7 млн своих подписчиков Чехова. - Мы сейчас заспорили, залезли в гугл, прочитали все поправки и очень много дельных обнаружили! Так что я пойду голосовать. И всех призываю!». «С 25 июня по 1 июля пройдёт голосование по поправкам в Конституцию»,- подхватила волну 3 июня вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия

Своим 2,5 млн подписчиков она призналась, что до этого года никогда не ходила на голосования, но теперь исправится. Отдельно Кети порадовалась, можно даже проголосовать онлайн. Правда, признательности от своих поклонников не дождалась. Большинство комментариев под ее постом было схоже по значению: «Думала, что вы не участвуете в этом паноптикуме... но ошиблась, бабло не пахнет. Как говорится, думала, что уже дно, но снизу постучали». «Один пост - и репутации певицы конец»,



«Разочарование», «Ну хватит уже бабки жопой жрать!». При этом количество лайков у негативных комментариев исчисляется десятками. Охватить аудиторию «матерей-наседок», судя по всему, попыталась актриса Эвелина Бледанс

3 июня она объявила о желании пойти проголосовать за поправки, так как «поправки в Конституцию фиксируют очень важный момент: «Семьи и дети превыше всего». Число подписчиков актрисы в «Инстаграм» насчитывает 1,5 млн, однако в массе своей они, скорее, удивились и предположили: «Медийным людям хорошо заплатили, все вдруг про поправки и голосование стали писать и агитировать».

«Мы все с вами взрослые люди и наш голос обязан быть засчитан!», - поведала днем позже хип-хоп и рэп-исполнительница, телеведущая Айза.

Блогерша уточнила, что как именно голосовать – личное решение каждого из 3 млн ее подписчиков. «Но голосовать мы обязаны, потому что это ответственность, которую мы должны взять!», - сказала, как отрезала, Айза. Ей ответили: «Конечно, мы пойдём голосовать! Голосовать против!».

Этот комментарий набрал более 4,5 тыс. лайков. «Айза, только не ты!», - кричали в интернет-пустоту фанаты телеведущей. «Тяжелая артиллерия» В середине июня в дело включились люди с более понятными массам заслугами. Фигурист Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской и сыном «Гном Гномычем» записали видео-ролик, агитирующий «за» поправки

В инстаграм-посте фигурист отдельно прописал, что «москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира». Плющенко выяснил, куда и как нужно подать для этого заявление, сколько и на каком сайте будет длиться голосование и поделился, что сам будет голосовать из Кисловодска, где находится на спортивных сборах. «Насмешили вы конечно», - написали фигуристу и посоветовали заниматься фигурным катанием. Другие предложили звёздной семье впредь общаться с медиками не за границей, а в том же Кисловодске. У Плющенко 580 тысяч подписчиков в instagram, однако именно этот ролик породил большое число мемов, его распространению помог и комментарий политика Алексея Навального, который написал о сыне Плющенко: «Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители». Плющенко ответил, что готов обсудить все вопросы по-мужски, но пока до реальных «разборок» дело не дошло. Счёт лайков под негативными репликами олимпийскому чемпиону идёт на сотни.

После четы Плющенко-Рудковская на интернет-арену выкатили уже «стратегическую авиацию» в лице Ольги Бузовой. Для своей аудитории, которая больше, чем у всех прежних агитаторов вместе взятых, а именно 21,3 млн, бьюти-блогерша призналась, что за время карантина «подсела». «Подсела на онлайн». А одна из вещей онлайн, которая не может не радовать мадемуазель Бузову — возможность проголосовать по поправкам в Конституцию не выходя из дома. «Для всех своих неравнодушных подписчиков рассказываю, как это сделать: - до 21 июня нужно успеть зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте mos.ru, а с 25 по 30 июня проголосовать тут...», - как будто скопировала с Плющенко рекомендации Бузова.

Фото: скриншот/buzova86/Instagram

Правда, в комментариях в Facebook музыканта Васи Обломова, который перепостил сообщение Бузовой с подписью «позорище», отметили, что подписчики звезды – «молодняк не старше 14, так что впустую денежку потратили».

А вот с аудиторией певца Стаса Михайлова криэйторы, судя по всему, попали в точку. Обладатель почти миллионна подписчиков в «Инстаграме» и любимец дам «кому за» сказал без обиняков: 1 июля 2020 года пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ

«Лично я обязательно сделаю выбор и проголосую, потому что я не упускаю ни одного шанса который дает мне жизнь», - поделился мудростью Михайлов. И, помимо пожеланий ехать в Европу, пользователи просили совета у певца на предмет того, какая поправка самая важная, называли «человечищем» и обещали отдать свой голос прямо за него. Еще до «ковидной рецессии», ранней весной, ролики о своем горячем желании проголосовать за новую Конституцию записали музыкант Олег Газманов, любитель лихо парковаться, актер Михаил Боярский, актер и режиссер Владимир Машков. Актер театра и кино Сергей Безруков, всемирно известный пианист-виртуоз Денис Мацуев и другие. Стоит отметить, что сами звёзды-агитаторы факт платности своих услуг не подтверждали. Но и не опровергали. Про обнуление президентских сроков для Владимира Путина не сказал никто из вышеперечисленных. Бывший советник Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, который наблюдает происходящее из Вашингтона, все равно не видит среди агитаторов солидных «имён».

«У меня сложилось впечатление, что в России, впервые за долгое время, формируется нечто подобное консенсусу в политической жизни. Не вижу ни одной политически заметной фигуры, кроме самой власти, кто поддержал бы эти конституционные поправки. Факт остаётся фактом. Кто-то предлагает не ходить голосовать, кто-то предлагает сходить и проголосовать против. Эта дискуссия достаточно энергично идёт. Но я не слышал заметных политических деятелей, которые бы призвали идти и голосовать за. Даже госпожа Терешкова после своего исторического выступления молчит. Где имена? Не исключаю, что в оставшиеся дни кого-то уговорят открыть рот, предложат невербальные аргументы, и известные люди начнут записывать ролики. Я допускаю, что в России есть люди, которые искреннее читают, что Путин спас Россию, поднял её с колен. Но почему же они сегодня молчат?», - задал аналитик риторический вопрос в разговоре с «Фонтанкой». Я всегда буду против? Впрочем, в интернет-пространстве пока не сильно выражена и реакция тех, кто «не топит» за переделываемую Конституцию. В интернете еще после исторического выступления Валентины Терешковой появился сайт, где собираются подписи против поправок в Конституцию. Но среди «амбассадоров» этого движения нет «миллионников» по лайкам и просмотрам. Против поправок - традиционный для оппозиционной тусовки набор имён экспертов и активистов, которые широким массам россиян если и знакомы, то лишь благодаря проклятиям пропаганды. Однако в комментариях к посту того же Плющенко, писатель и блогер Светлана Фатеева с армией в 1,5 млн подписчиков, рассказала, что и к ней «пришли с такой рекламой». «Я отказала, - сообщила она, добавив, что ей грустно от того, что «бабло не пахнет для многих». «Мне лично предлагали сделать такую малюсенькую безобидную нативную рекламку на ютубе за поправки. Типа: не призываем, а положительно информируем!, - рассказала бьюти-блогер Катя Конасова. После этого Конасова, у которой более 800 тысяч подписчиков в Youtube и чуть менее 200 тыс. в «Инстаграме», записала ролик с «разоблачением» рекламщиков от Конституции.

Конасова сообщила, что за рекламу ей предложили «от одного миллиона рублей». «Если каждый год в Конституцию будут вносить изменения, то среднестатистическому блогеру за пару лет можно накопить на однушку», - подсчитала звезда русскоязычного ютуба.

Судя по всему, чем ближе голосование, тем выше расценки на рекламу. К примеру, по данным ютьюб-блогера Александра Харчевникова, который сообщал, что еще в начале этого года предлагал известным интернет-персонам прорекламировать поправки в Конституцию, дизайнер Артемий Лебедев оценивал свои услуги суммарно в 500 тыс. рублей. Один из отцов основателей рунета интересен в instagram более полумиллиону подписчиков. Агитационный ролик с участием Лебедева вышел 2 июня.

«Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции», - потом оправдывался Лебедев, говоря, что изначально он рекламировал другой текст поправок и вообще, давно это было. «Я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую», - написал Лебедев в своем Telegram после выхода ролика в народ. Последней заметной персоной нынешней российской реальности, кто без улыбок поговорил на камеру что-то про путинские поправки, оказалась телеведущая Виктория Боня. Бывшая коллега Бузовой по «Дом-2» сперва через запятую упомянула поправки с повышением МРОТ, что её читатели поняли неоднозначно и раскритиковали звезду. Но день спустя «дочь шахтёра» ещё раз попыталась разъяснить свою позицию. «У меня есть своя позиция, и я хочу ее высказать четко и понятно. Я из обычного города Забайкальского края. Мой отец шахтер, бабушка работала сторожем… Мы в нашей стране поддерживаем алкоголиков и тунеядцев, умалчивая то, что видим. Власти пытаются отвести взгляд от действительно насущных проблем», - сказала Виктория Боня