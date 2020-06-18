Роскомнадзор пообещал разблокировать Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила о намерении разблокировать мессенджер Павла Дурова.
«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру "Телеграмм"», — сообщает 18 июня ведомство.
Роскомнадзор позитивно оценил высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму в Telegram.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает разблокировку мессенджера Павла Дурова. Авторами инициативы стали депутаты от «Справедливой России», которые посчитали, что «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера <...> наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ».
Павел Дуров, в свою очередь, приветствовал законопроект. По его словам, разблокировка «позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».
Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года после отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов.