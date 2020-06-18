FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +27
69.48р78.38р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
18.06.2020 15:09
16
Печать

Роскомнадзор пообещал разблокировать Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила о намерении разблокировать мессенджер Павла Дурова.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру "Телеграмм"», — сообщает 18 июня ведомство.

Роскомнадзор позитивно оценил высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму в Telegram.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает разблокировку мессенджера Павла Дурова. Авторами инициативы стали депутаты от «Справедливой России», которые посчитали, что «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера <...> наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ».

Павел Дуров, в свою очередь, приветствовал законопроект. По его словам, разблокировка «позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».

Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года после отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (16)

Петр Петров
Они публично подписывают себе уголовное дело!! получается что они очковтирательством занимались все это время!
Adriana_Celentana
Верните еще ЛинкедИн и Флибусту
SanNik
Ну все - докатились.
Теперь террористы почувствуют свободу.
Куда же Путин смотрит то? кто нас теперь спасет от врагов?
Это все происки Госдепа и навального.
Сарказм над идиотами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний