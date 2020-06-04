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04.06.2020 12:34
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«Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга». Дуров приветствовал инициативу разблокировки Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина по снятиям ограничений с мессенджера.

«Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — написал 4 июня Дуров в своем telegram-канале.

По его словам, за то время, что прошло после решения о блокировке сервиса, в компании «проделали большой путь». В частности, были усовершенствованы методы выявления и удаления экстремистских сообщений. «Теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно», — заверил Дуров.

При этом он подчеркнул, что для Telegram важным остается сохранять тайну переписки пользователей. «Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга», — уверен бизнесмен.

Накануне справедливороссы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили снять блокировку с мессенджера, которая, по их мнению, «наносит урон престижу государственной власти».

Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года после отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов.

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Комментарии (3)

SERGEY111
Какой разблокировке ? У меня 60 каналов в телеге по подписке летают - вот это российская блокировка .
michailPotapov
Из США агента Дурова поперли обложив штрафами , теперь театр по блокировки майора дурова можно считать неактуальным )
Barmaley_5e4d0211d3423
Давно пора.

Обделались полностью с процедурами блокировки.
Насмешили специалистов и денег налогоплательщиков угрохали.
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