«Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга». Дуров приветствовал инициативу разблокировки Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина по снятиям ограничений с мессенджера.

«Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — написал 4 июня Дуров в своем telegram-канале.

По его словам, за то время, что прошло после решения о блокировке сервиса, в компании «проделали большой путь». В частности, были усовершенствованы методы выявления и удаления экстремистских сообщений. «Теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно», — заверил Дуров.