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15.06.2020 11:24
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«Основные источники получения информации о текущей ситуации». Законопроект о прекращении блокировки Telegram внесли в Госдуму

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает разблокировку мессенджера Павла Дурова.

«Данный законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц», — сообщается 15 июня в документе, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали депутаты от «Справедливой России», которые посчитали, что «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера <...> наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ».

Павел Дуров, в свою очередь, приветствовал законопроект. По его словам, разблокировка «позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».

Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года после отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов.

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