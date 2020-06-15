«Основные источники получения информации о текущей ситуации». Законопроект о прекращении блокировки Telegram внесли в Госдуму

«Данный законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц», — сообщается 15 июня в документе, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали депутаты от «Справедливой России», которые посчитали, что «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера <...> наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ».

Павел Дуров, в свою очередь, приветствовал законопроект. По его словам, разблокировка «позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».

Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года после отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов.