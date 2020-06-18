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18.06.2020 13:08
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Попова: Рисков для прихода второй волны коронавируса «достаточно»

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека оценила вероятность второй волны COVID-19 в России.

«Пока рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, вполне достаточно. Пока мы к этому готовимся», — заявила 18 июня Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, летом принятые меры помогут сократить интенсивность эпидпроцесса. Она также отметила, что при «совершенно стабильной ситуации» будет отменен масочный режим.

Ранее о возможности второй волны пандемии россиян предупредил президент Владимир Путин. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, в свою очередь, призвала вузы быть готовыми к продолжению дистанционного обучения.

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Комментарии (3)

Castor Troy
Да по боку.
DEMOMON
Две редиски.
sektor7
В соседней Эстонии вторая волна уже идёт.
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