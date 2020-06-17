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17.06.2020 21:10
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Ефремова пять часов допрашивали в ГУ МВД Москвы

Михаил Ефремов отправился из здания ГУ МВД Москвы обратно в квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест. Об этом 17 июня сообщает ТАСС.

Допрос начался около 15.00 и продлился пять часов. Следователь делал перерыв — актеру разрешили сделать перекур. Подробности общения Ефремова со следствием не сообщаются.

ДТП с участием актера произошло 8 июня в Москве. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в развозку продуктового интернет-магазина, за рулем которой находился 57-летний водитель Сергей Захаров. К утру курьер умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. История вызвала общественный резонанс. В Кремле произошедшее назвали «чудовищным случаем».

Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Санкции вмененной ему уголовной статьи предусматривают от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ефремов записал видеообращение, адресованное родным, друзьям, коллегам, поклонникам и семье погибшего, а также предложил деньги, но «не чтобы откупиться, а чтобы искупить». Родственники Сергея Захарова от материальной помощи отказались.

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Комментарии (9)

syshsun
Красиво адвокаты электорат готовят к паре лет условки.
И 5 часов мучали в застенках, и всхуднул , и руки на себя хотел наложить.
40 дней пройдет и все забудут о невинно убиенном и начнут органы чихвостить.
dragvs
Тяжело человеку было, ни бухнуть ни наркотой не закинуться?
Агроном аэродрома
2.5 спектакля за раз... Или чем там этот Ефремов промышлял?
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