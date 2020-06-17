Ефремова пять часов допрашивали в ГУ МВД Москвы

Михаил Ефремов отправился из здания ГУ МВД Москвы обратно в квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест. Об этом 17 июня сообщает ТАСС.



Допрос начался около 15.00 и продлился пять часов. Следователь делал перерыв — актеру разрешили сделать перекур. Подробности общения Ефремова со следствием не сообщаются.

