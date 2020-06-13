Семья погибшего в ДТП с Ефремовым назвала извинения актера запоздалыми и отказалась от материальной компенсации

Семья погибшего москвича Сергея Захарова отреагировала на публичное извинение Михаила Ефремова, записавшего видеообращение. Актер не прощен, денег семье сейчас не надо, заявил ее адвокат Александр Добровинский.



Позицию родственников защитник ретранслировал 13 июня в комментарии РБК.

«Я связался с братом Сергея — Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировало издание Добровинского.