FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +21
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 13:32
5
Печать

«Неважно, кто устроил аварию». В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова, в компании рассказали о погибшем водителе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова «чудовищным случаем».

«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — цитирует 9 июня заявление Пескова РИА Новости.

По его словам, в Кремле «вообще не думают» о возможном лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ.

В компании «Деликатеска.ру», в которой работал погибший в ДТП водитель Сергей Захаров, рассказали о нем. «В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. <...> Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми», — сообщается в соцсетях компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня утром в больнице после ночного ДТП. Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи. ⠀ Сергею было 57 лет. Он проработал с нами более 2-х лет, его знали и любили многие наши покупатели. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек. ⠀ Наши водители — наша главная ценность. Это лицо и душа нашей компании, это те, кому мы доверяем самое важное — представлять нас перед нашими покупателями. И Сергей был достойнейшим из наших сотрудников. Это огромная потеря для нас. ⠀ Спасибо всем, кто не остался равнодушным к этой трагедии, всем кто писал нам, выражал соболезнования и предлагал помощь. Мы очень ценим вашу поддержку и внимание. Мы окажем родным Сергея всю необходимую помощь. ⠀ Друзья, пожалуйста, будьте ответственны, берегите себя и окружающих! Страшно и горько думать о том, что всего этого легко можно было избежать. ⠀ Вечная память Сергею.

Публикация от Деликатеска.ру (@delikateska.ru)

Напомним, в ДТП актер Михаил Ефремов попал 8 июня на Смоленской площади в Москве. Как подтвердили в ГУВД, он был пьян. Ефремов выскочил на встречную полосу, врезался в развозку продуктового интернет-магазина. Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте. Адвокат Ефремова уверяет, что его подзащитный вину пока не признавал.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

walker_5e4cd299a1c68
По его словам, в Кремле «вообще не думают»
Вот ключевая фраза. Предлагаю еще и наградить до кучи вечно пьяного быдлана, взявшего еще и грех на душу (если она у него есть, конечно).
И да, Дмитрий, не дай бог, конечно, но так и хочется услышать что ты будешь вякать, когда и если, подобная ситуация случится с кем нибудь из твоих родных. От бредней этого противного дядьки Геббельс в гробу переворачиваться устал.
avtech
Песков то конечно не знает насколько важно КТО совершил преступление, лицемер
alexadmin
Сын министра обороны поддерживает
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний