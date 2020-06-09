Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова «чудовищным случаем».



«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — цитирует 9 июня заявление Пескова РИА Новости.



По его словам, в Кремле «вообще не думают» о возможном лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ.



В компании «Деликатеска.ру», в которой работал погибший в ДТП водитель Сергей Захаров, рассказали о нем. «В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. <...> Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми», — сообщается в соцсетях компании.