«Неважно, кто устроил аварию». В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова, в компании рассказали о погибшем водителе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова «чудовищным случаем».
«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — цитирует 9 июня заявление Пескова РИА Новости.
По его словам, в Кремле «вообще не думают» о возможном лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ.
В компании «Деликатеска.ру», в которой работал погибший в ДТП водитель Сергей Захаров, рассказали о нем. «В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. <...> Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми», — сообщается в соцсетях компании.
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Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня утром в больнице после ночного ДТП. Мы все потрясены этой новостью и выражаем соболезнования родным и близким Сергея. Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи. ⠀ Сергею было 57 лет. Он проработал с нами более 2-х лет, его знали и любили многие наши покупатели. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек. ⠀ Наши водители — наша главная ценность. Это лицо и душа нашей компании, это те, кому мы доверяем самое важное — представлять нас перед нашими покупателями. И Сергей был достойнейшим из наших сотрудников. Это огромная потеря для нас. ⠀ Спасибо всем, кто не остался равнодушным к этой трагедии, всем кто писал нам, выражал соболезнования и предлагал помощь. Мы очень ценим вашу поддержку и внимание. Мы окажем родным Сергея всю необходимую помощь. ⠀ Друзья, пожалуйста, будьте ответственны, берегите себя и окружающих! Страшно и горько думать о том, что всего этого легко можно было избежать. ⠀ Вечная память Сергею.
Напомним, в ДТП актер Михаил Ефремов попал 8 июня на Смоленской площади в Москве. Как подтвердили в ГУВД, он был пьян. Ефремов выскочил на встречную полосу, врезался в развозку продуктового интернет-магазина. Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте. Адвокат Ефремова уверяет, что его подзащитный вину пока не признавал.