Защита Ефремова: Актёр не признавал себя виновным в ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что его подзащитный якобы взял вину в смертельном ДТП в центре Москвы на себя. Об этом Вадим Яловицкий заявил телеканалу «360» 9 июня.
Юрист назвал размещенную ранее в СМИ информацию ошибочной. По его словам, работа со следствием продолжается.
«Ни один адвокат таких заявлений не делал. <…> Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи в расследовании, мы делаем», — подчеркнул Яловицкий.
Ранее РИА Новости со ссылкой на неназванного адвоката написало, что Ефремов свою вину не отрицает. В ДТП актер попал накануне на Смоленской площади в Москве. Пьяный Ефремов за рулём своего «Джипа» выскочил на встречную полосу, врезался в развозку продуктового интернет-магазина. Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте.