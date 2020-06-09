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09.06.2020 13:08
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Защита Ефремова: Актёр не признавал себя виновным в ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что его подзащитный якобы взял вину в смертельном ДТП в центре Москвы на себя. Об этом Вадим Яловицкий заявил телеканалу «360» 9 июня.

Юрист назвал размещенную ранее в СМИ информацию ошибочной. По его словам, работа со следствием продолжается.

«Ни один адвокат таких заявлений не делал. <…> Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи в расследовании, мы делаем», — подчеркнул Яловицкий.

Ранее РИА Новости со ссылкой на неназванного адвоката написало, что Ефремов свою вину не отрицает. В ДТП актер попал накануне на Смоленской площади в Москве. Пьяный Ефремов за рулём своего «Джипа» выскочил на встречную полосу, врезался в развозку продуктового интернет-магазина. Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте.

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Комментарии (15)

Fjfef
Не признал..... тут два варианта это был человек очень похожий на Ефремова, но не он. А если это был Ефремов то он был трезвый), просто всю ночь Гамлета ретепетировал) и очень устал), плюс стресс от пережитой драмы.
А вообще если серьёзно стыдно что он так деградировал,
yar_5e4cc335310b6
Засранец он конечно хороший. И талантливый.
Но в данном конкретном случае должен получить по полной. Что б другим неповадно было.
Evgeniy Opel_Reshetov
Судя по видео причина ДТП банальна. Артист вероятнее всего просто-напросто заснул за рулём.
Ефремов уже давно вносит нервозность в деятельность сегодняшней российской власти. Теперь над ним отыграются по-полной.
Где же вы патриоты родимые?
Ждём с нетерпением ваших монологов...
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