Защита Ефремова: Актёр не признавал себя виновным в ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что его подзащитный якобы взял вину в смертельном ДТП в центре Москвы на себя. Об этом Вадим Яловицкий заявил телеканалу «360» 9 июня.



Юрист назвал размещенную ранее в СМИ информацию ошибочной. По его словам, работа со следствием продолжается.



«Ни один адвокат таких заявлений не делал. <…> Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи в расследовании, мы делаем», — подчеркнул Яловицкий.

