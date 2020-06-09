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09.06.2020 10:34
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ТАСС: Ефремова десять раз с начала года привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Следствие думает о домашнем аресте

Актера Михаила Ефремова 10 раз с начала года привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом 9 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания не уточнил, за какие именно нарушения наказывали Ефремова. Ранее в телеграм-каналах появлялась информация, что речь может идти о превышении скорости и неправильной парковке.

Кроме того, источник ТАСС уточнил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера. Напомним, ранее Ефремову избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде, однако ее могут ужесточить после смерти в больнице водителя фургона, в который врезался актер. Дело уже переквалифицировали на более тяжелую статью — санкция четвертой части ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

ДТП случилось 8 июня в 21:44 на Смоленской площади, 3. По предварительной версии, Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и ударил небольшой фургон «Лада». На записи камеры наружного наблюдения («Фонтанка» публиковала её) видно, что на этом участке Садового кольца дорога идёт вправо, а «Джип» едет по прямой, не заворачивая. Так он пересекает двойную сплошную линию и врезается во встречный автомобиль.

Водителя фургона после ДТП доставили в институт имени Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии, утром стало известно, что он скончался.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Актера отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (1)

zenotr
таких надо за решеткой прятать
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