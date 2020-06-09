ТАСС: Ефремова десять раз с начала года привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Следствие думает о домашнем аресте

Актера Михаила Ефремова 10 раз с начала года привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом 9 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник издания не уточнил, за какие именно нарушения наказывали Ефремова. Ранее в телеграм-каналах появлялась информация, что речь может идти о превышении скорости и неправильной парковке.



Кроме того, источник ТАСС уточнил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера. Напомним, ранее Ефремову избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде, однако ее могут ужесточить после смерти в больнице водителя фургона, в который врезался актер. Дело уже переквалифицировали на более тяжелую статью — санкция четвертой части ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

