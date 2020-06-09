Ефремов не стал отрицать свою вину после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов признает себя виновным по уголовному делу о нарушении ПДД. Об этом 9 июня сообщает РИА Новости.
Агентство пишет о признании вины со ссылкой на адвоката Ефремова, фамилия защитника не называется. Отмечается, что допрос пока не состоялся «по техническим причинам». Столичная прокуратура сообщает, что уголовное дело возбуждено по факту аварии. Надзор намерен проверить, как ГИБДД работала с актером, известно, что с начала года он нарушал правила дорожного движения минимум десять раз.
В ДТП актер попал накануне на Смоленской площади в Москве. Пьяный Ефремов выскочил на встречную полосу, врезался в «Ладу». Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте.