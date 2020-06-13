FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +22
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
13.06.2020 00:39
4
Печать

«Предал я всех. Простите, пожалуйста». Михаил Ефремов рассказал людям, что не знает, как жить дальше

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором просит прощения у семьи погибшего в пьяном ДТП. Он заявил, что не намерен использовать свои связи, чтобы избежать наказания.

Обращение Михаила Ефремова опубликовано 13 июня в YouTube-канале «Гражданин Поэт» (GrazhdaninPoet). Оно озаглавлено «Обращение к людям», за считанные минуты набрало свыше 300 комментариев со словами поддержки. «Это мужественно. Всегда надо оставаться человеком, до конца. За проступок осуждаю, за поступок уважаю», - написал один из пользователей хостинга.

Текст обращения Михаила Ефремова:

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят.

Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил.

Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье.

Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова.

Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего».

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в развозку продуктового интернет-магазина. 57-летний водитель Сергей Захаров умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, в Кремле произошедшее назвали «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Санкции вмененной ему уголовной статьи предусматривают от 5 до 12 лет лишения свободы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

немасвак
не суди и не судим будешь...бох простит, а его нет,... каждый свои проступки САМ искупает...что уж тут делать...искупай Миша, свои грехи...эти...ну кому надо те поймут...ппротив, а я желаю что б ты понял всё...простивсех...ит меня...
ussr_forever
а сколько тех, кто применяет связи и выходит сухим из воды..... сколько тех, кто с мигалками, с корочками судей и депутатов из вот таких ДТП уходил от ответственности... за свои поступки надо отвечать.
sektor7
Красиво исполнил. Трагизм.
Он таких ролей за карьеру множество сыграл.
Театральное же за плечами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний