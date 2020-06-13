«Предал я всех. Простите, пожалуйста». Михаил Ефремов рассказал людям, что не знает, как жить дальше

Обращение Михаила Ефремова опубликовано 13 июня в YouTube-канале «Гражданин Поэт» (GrazhdaninPoet). Оно озаглавлено «Обращение к людям», за считанные минуты набрало свыше 300 комментариев со словами поддержки. «Это мужественно. Всегда надо оставаться человеком, до конца. За проступок осуждаю, за поступок уважаю», - написал один из пользователей хостинга.

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором просит прощения у семьи погибшего в пьяном ДТП. Он заявил, что не намерен использовать свои связи, чтобы избежать наказания.

Текст обращения Михаила Ефремова:



«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят.



Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил.



Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье.



Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова.

