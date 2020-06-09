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09.06.2020 21:36
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Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Актер Михаил Ефремов отправляется под домашний арест. Такое решение вечером 9 июня вынес Таганский суд Москвы.

Мера пресечения Ефремову избрана на 2 месяца — до 9 августа. Ему предъявлено обвинение в ДТП в состоянии опьянения, которое повлекло за собой гибель человека. Актер ранее признал вину и назвал «чудовщиным» произошедшее.

Ефремова полиция задержала дома во вторник, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.

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Комментарии (6)

krasnonosov
Родственники погибшего, вроде как, уже сообщили желаемую сумму компенсации.
VictorW
Убийцу под домашний арест?
dddmmm
Это зря - совсем сопьётся дома...
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