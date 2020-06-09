Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест
Актер Михаил Ефремов отправляется под домашний арест. Такое решение вечером 9 июня вынес Таганский суд Москвы.
Мера пресечения Ефремову избрана на 2 месяца — до 9 августа. Ему предъявлено обвинение в ДТП в состоянии опьянения, которое повлекло за собой гибель человека. Актер ранее признал вину и назвал «чудовщиным» произошедшее.
Ефремова полиция задержала дома во вторник, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.