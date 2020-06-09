«Опьянение сильной степени». Стали известны результаты экспертизы Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре столицы был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Результаты медицинского освидетельствования состояния актера Михаила Ефремова, который стал участником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, показали опьянение сильной степени», — сообщает 9 июня РБК со ссылкой на столичное МВД.

Ранее telegram-канал Baza рассказал, что в крови актера нашли 1,05 мг/л алкоголя, что равно 2,1 промилле. В МВД эту информацию не подтвердили. Концентрация в 2,1 промилле может быть достигнута, к примеру, после употребления бутылки водки объёмом 0,5–0,7 литра.