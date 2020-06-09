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09.06.2020 13:57
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«Опьянение сильной степени». Стали известны результаты экспертизы Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре столицы был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Результаты медицинского освидетельствования состояния актера Михаила Ефремова, который стал участником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, показали опьянение сильной степени», — сообщает 9 июня РБК со ссылкой на столичное МВД.

Ранее telegram-канал Baza рассказал, что в крови актера нашли 1,05 мг/л алкоголя, что равно 2,1 промилле. В МВД эту информацию не подтвердили. Концентрация в 2,1 промилле может быть достигнута, к примеру, после употребления бутылки водки объёмом 0,5–0,7 литра.

В Кремле назвали произошедшее «чудовищным случаем».

Напомним, в ДТП актер Михаил Ефремов попал 8 июня на Смоленской площади в Москве. Как подтвердили в ГУВД, он был пьян. Ефремов выскочил на встречную полосу, врезался в развозку продуктового интернет-магазина. Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте. Адвокат Ефремова уверяет, что его подзащитный вину пока не признавал.

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Комментарии (10)

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Olen
Типичный случай, когда прежде чем рассуждать о судьбах России надо начинать с себя.
А именно перестать садиться за руль после бутылки водки!
Либерал недоделанный. Зажал 500 руб за такси или "трезвого водителя".
pila_grigoryeva
ефремов же заукроинец против русских-такого надо отпустить и наградить еще .Классово близкий власти
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