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16.06.2020 11:20
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Ситуация на Корейском полуострове накалилась. Южная Корея привела войска в боевую готовность после взрыва со стороны КНДР

Сеул сообщил, что привел свои войска в боевую готовность после взрыва на территории комплекса совместного офиса связи Севера и Юга. Северный сосед также завил о «полной готовности» двинутся против южан.

«Южнокорейские военные усилили готовность к возможным столкновениям вблизи напряженных пограничных районов», — сообщает 16 июня агентство Yonhap.

Ответ Сеула последовал после того, как в древней столице Корейского государства, а сейчас северокорейском городе Кэсон, был взорван офис по межкорейским связям. Пхеньян собирался избавиться от здания, так как не видит прогресса в отношениях Севера и Юга.

Ранее власти КНДР объявили, что намерены прекратить контакты с Сеулом. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон пригрозила северянам «применением силы» и «полной готовностью» к решительным действиям.

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Комментарии (8)

zeman124
Вообще редакторы имеются? "Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон пригрозила северянам" - может всё-таки южанам? Или "северный сосед также завил о «полной готовности» двинутся против южан." Что сделать - двинуться! Я понимаю (на самом деле, не понимаю), когда на форумах так пишут, но это же СМИ!
WuhanRockCafe
Дык Южные первые начала - запустили к Северным воздушные шары с оскорбительными листовками в адрес Кима
kоt-obormot
Опять очень кушать хочется?
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