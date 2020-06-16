Ситуация на Корейском полуострове накалилась. Южная Корея привела войска в боевую готовность после взрыва со стороны КНДР

Сеул сообщил, что привел свои войска в боевую готовность после взрыва на территории комплекса совместного офиса связи Севера и Юга. Северный сосед также завил о «полной готовности» двинутся против южан.

«Южнокорейские военные усилили готовность к возможным столкновениям вблизи напряженных пограничных районов», — сообщает 16 июня агентство Yonhap.

Ответ Сеула последовал после того, как в древней столице Корейского государства, а сейчас северокорейском городе Кэсон, был взорван офис по межкорейским связям. Пхеньян собирался избавиться от здания, так как не видит прогресса в отношениях Севера и Юга.