FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +25
70.40р79.15р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
16.06.2020 10:11
2
Печать

Южная Корея проверяет, что взорвалось в КНДР. Военные подозревают, что уничтожен офис связи Севера и Юга

Взрывы и дым слышны в районе Кэсонского промышленного комплекса в Северной Корее 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник агентства Рёнхап.

По словам источника, южнокорейские военные проверяют, не связано ли это с подрывом расположенного на территории комплекса совместного офиса связи Севера и Юга. Ранее Пхеньян угрожал его закрыть, если живущие в Южной Корее перебежчики не прекратят забрасывать Север пропагандистскими листовками.

Ранее сообщалось, что Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, чтобы «превратить границу в крепость и усилить военную бдительность в отношении Юга».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

193960078618934@facebook.com
Турецкие известия про южно-корейскую проверку дыма в КНДР. Армянское радио забыли подключить.
Barmaley_5e4d0211d3423
Автор, поделись крепким ...
Тоже хочу попробовать"слышать дым".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний