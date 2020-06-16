Южная Корея проверяет, что взорвалось в КНДР. Военные подозревают, что уничтожен офис связи Севера и Юга

Взрывы и дым слышны в районе Кэсонского промышленного комплекса в Северной Корее 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник агентства Рёнхап.

По словам источника, южнокорейские военные проверяют, не связано ли это с подрывом расположенного на территории комплекса совместного офиса связи Севера и Юга. Ранее Пхеньян угрожал его закрыть, если живущие в Южной Корее перебежчики не прекратят забрасывать Север пропагандистскими листовками.



Ранее сообщалось, что Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, чтобы «превратить границу в крепость и усилить военную бдительность в отношении Юга».

