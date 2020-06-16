Южная Корея проверяет, что взорвалось в КНДР. Военные подозревают, что уничтожен офис связи Севера и Юга
Взрывы и дым слышны в районе Кэсонского промышленного комплекса в Северной Корее 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник агентства Рёнхап.
Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırına yakın noktasında bulunan Kaesong kentinin sanayi bölgesinde patlama meydana geldiği duyuruldu. Yonhap ajansına göre Kuzey Kore'nin bombalamış olabileceği de iddia ediliyor.— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) June 16, 2020
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По словам источника, южнокорейские военные проверяют, не связано ли это с подрывом расположенного на территории комплекса совместного офиса связи Севера и Юга. Ранее Пхеньян угрожал его закрыть, если живущие в Южной Корее перебежчики не прекратят забрасывать Север пропагандистскими листовками.
Ранее сообщалось, что Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, чтобы «превратить границу в крепость и усилить военную бдительность в отношении Юга».