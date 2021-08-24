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В Северной Корее показали мультфильм о вреде лишнего веса. В стране проблемы с продовольствием

В Северной Корее выпустили мультфильм о лишнем весе

Телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм об ожирении. Его главные персонажи — две девочки, одна из которых страдает от лишнего веса, а другая придерживается здоровых привычек и дает правильные советы.

Как сообщило издание NKNews 23 августа, по сюжету одна из героинь упрекает приятельницу, что та собирается поехать домой на автобусе, а не идти пешком: «Вот почему ты толстеешь».

В одной из серий стройная девочка приглашает свою полноватую подругу домой, сажает на диван и дает ей большую тарелку с закусками. Пока первая занимается акробатикой, вторая переедает и впадает в пищевую кому.

Между тем Северная Корея больше известна проблемой недоедания среди населения. В начале августа информационное агентство The Associated Press писало о нехватке продовольствия в стране. Это связано с тепловой волной и засухой. Из-за сложившейся ситуации пришлось использовать чрезвычайные военные запасы риса.

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Комментарии (5)

Rovesnik_Kommunizma
На очереди туркмены
266081655
Ещё годик-другой санкций и у нас появятся такие мультики.... Меньше есть и не пользоваться общественным транспортом... Заодно можно и общественный транспорт ликвидировать (в целях экономии и по просьбе трудящихся)....
nalchik11
В нашем бараке тучных не было?
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