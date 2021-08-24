В Северной Корее показали мультфильм о вреде лишнего веса. В стране проблемы с продовольствием

Телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм об ожирении. Его главные персонажи — две девочки, одна из которых страдает от лишнего веса, а другая придерживается здоровых привычек и дает правильные советы.



Как сообщило издание NKNews 23 августа, по сюжету одна из героинь упрекает приятельницу, что та собирается поехать домой на автобусе, а не идти пешком: «Вот почему ты толстеешь».



В одной из серий стройная девочка приглашает свою полноватую подругу домой, сажает на диван и дает ей большую тарелку с закусками. Пока первая занимается акробатикой, вторая переедает и впадает в пищевую кому.

