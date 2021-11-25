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Жителям КНДР запретили носить кожаные пальто, чтобы не подрывать авторитет лидера нации

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Власти КНДР запретили гражданам страны носить кожаные пальто по причине того, что их очень любит глава государства Ким Чен Ын, а копирование его образа — это вызов авторитету лидера нации. Об этом 25 ноября сообщает Daily Mail.

«[Полиция] заявляет, что ношение одежды, похожей на одежду верховного лидера, — это «попытка бросить вызов авторитету высшего достоинства», — пояснил, в свою очередь, источник Radio Free Asia.

Уточняется, что впервые Ким Чен Ын надел такое пальто в 2019 году. После этого данный вид одежды резко стал популярен среди северокорейской элиты, которая всеми силами пыталась подчеркнуть свою лояльность лидеру. К тому же члены высшей номенклатуры КНДР могли себе позволить покупку недешевой настоящей кожи.

Тренд не остался незамеченным, в стране распространились подделки из синтетической кожи, и модный лук стал доступен другим жителям Северной Кореи. Это обстоятельство заставило власти уведомить продавцов о запрете на торговлю такими пальто из-за опасений, что массовое следование тренду «удешевляет» внешний вид Кима и подрывает его авторитет.

Ранее «Фонтанка» писала, что северокорейского школьника приговорили к пожизненному сроку за покупку сериала «Игра в кальмара». Его учителей сослали на угольные шахты, а контрабандиста, продавшего флешку с копией фильма, расстреляли.

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Комментарии (18)

nalchik11
Этот нечестно! Почему бы не обосновать ношение кожаного пальто безграничной любовью к лидеру?
shushu
Это Radio Free Asia случайно не то же самое, что наша Панорама? А то уж больно странные новости даже для Северной Кореи - вчера за сериал расстреляли, сегодня - пальто нельзя.
260602101
Почему Соловьев и Скабеева это не обсуждают ? Тема то убойная - рейтинги вырастут.
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