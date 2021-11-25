Жителям КНДР запретили носить кожаные пальто, чтобы не подрывать авторитет лидера нации

Власти КНДР запретили гражданам страны носить кожаные пальто по причине того, что их очень любит глава государства Ким Чен Ын, а копирование его образа — это вызов авторитету лидера нации. Об этом 25 ноября сообщает Daily Mail.

Уточняется, что впервые Ким Чен Ын надел такое пальто в 2019 году. После этого данный вид одежды резко стал популярен среди северокорейской элиты, которая всеми силами пыталась подчеркнуть свою лояльность лидеру. К тому же члены высшей номенклатуры КНДР могли себе позволить покупку недешевой настоящей кожи.

«[Полиция] заявляет, что ношение одежды, похожей на одежду верховного лидера, — это «попытка бросить вызов авторитету высшего достоинства», — пояснил , в свою очередь, источник Radio Free Asia.

Тренд не остался незамеченным, в стране распространились подделки из синтетической кожи, и модный лук стал доступен другим жителям Северной Кореи. Это обстоятельство заставило власти уведомить продавцов о запрете на торговлю такими пальто из-за опасений, что массовое следование тренду «удешевляет» внешний вид Кима и подрывает его авторитет.



Ранее «Фонтанка» писала, что северокорейского школьника приговорили к пожизненному сроку за покупку сериала «Игра в кальмара». Его учителей сослали на угольные шахты, а контрабандиста, продавшего флешку с копией фильма, расстреляли.

