Школьника из КНДР приговорили к пожизненному сроку за покупку сериала «Игра в кальмара». Его учителям придётся отрабатывать на угольных шахтах

Как сообщает Radio Free Asia, на контрабандиста вышли благодаря поимке семерых школьников, указавших на мужчину как на продавца флешек. Молодого человека, который непосредственно приобрёл копию сериала, приговорили к пожизненному заключению, остальных — к пяти годам каторги. Руководство школы и классный руководитель также были исключены из партии и приговорены к принудительным работам на угольных шахтах в отдалённых районах страны.

В КНДР приговорили к смертной казни контрабандиста, который незаконно ввёз в страну флешки с копиями популярного сериала «Игра в кальмара». Вместе с ним приговоры (правда, не настолько суровые) получили несколько старшеклассников, купивших копии фильма, а также их педагоги и руководство школы.

Источник RFA в правоохранительных органах отмечает, что вынесение приговоров за сериал «Игра в кальмара» — первый случай после принятия в январе 2021 года в Северной Корее закона «Об искоренении реакционной мысли и культуры». Этот документ предусматривает наказание в виде расстрела за распространение, просмотр или хранение фильмов или книг из капиталистических стран — Южной Кореи и США.



В октябре 2021-го власти КНДР подвергли резкой критике сериал «Игра в кальмара», заявив, что он является «примером дикости в южнокорейском капиталистическом обществе». Государственный пропагандистский сайт Arirang Meari тогда отмечал, что сериал обрёл популярность «только из-за того, что достоверно показывает южнокорейскую капиталистическую культуру в её худшем виде».



В середине ноября стало известно, что в Северную Корею незаконно ввезли копию сериала. Один из анонимных источников сообщал, что у жителей КНДР якобы вызывает симпатии персонаж, сыгранный актрисой Чон Хо Ен. По сюжету её героиня — перебежчица из Северной Кореи.

