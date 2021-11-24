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Школьника из КНДР приговорили к пожизненному сроку за покупку сериала «Игра в кальмара». Его учителям придётся отрабатывать на угольных шахтах

Учителя и школьники в КНДР получили приговоры за приобретение сериала «Игра в кальмара»

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В КНДР приговорили к смертной казни контрабандиста, который незаконно ввёз в страну флешки с копиями популярного сериала «Игра в кальмара». Вместе с ним приговоры (правда, не настолько суровые) получили несколько старшеклассников, купивших копии фильма, а также их педагоги и руководство школы.

Как сообщает Radio Free Asia, на контрабандиста вышли благодаря поимке семерых школьников, указавших на мужчину как на продавца флешек. Молодого человека, который непосредственно приобрёл копию сериала, приговорили к пожизненному заключению, остальных — к пяти годам каторги. Руководство школы и классный руководитель также были исключены из партии и приговорены к принудительным работам на угольных шахтах в отдалённых районах страны.

Источник RFA в правоохранительных органах отмечает, что вынесение приговоров за сериал «Игра в кальмара» — первый случай после принятия в январе 2021 года в Северной Корее закона «Об искоренении реакционной мысли и культуры». Этот документ предусматривает наказание в виде расстрела за распространение, просмотр или хранение фильмов или книг из капиталистических стран — Южной Кореи и США.

В октябре 2021-го власти КНДР подвергли резкой критике сериал «Игра в кальмара», заявив, что он является «примером дикости в южнокорейском капиталистическом обществе». Государственный пропагандистский сайт Arirang Meari тогда отмечал, что сериал обрёл популярность «только из-за того, что достоверно показывает южнокорейскую капиталистическую культуру в её худшем виде».

В середине ноября стало известно, что в Северную Корею незаконно ввезли копию сериала. Один из анонимных источников сообщал, что у жителей КНДР якобы вызывает симпатии персонаж, сыгранный актрисой Чон Хо Ен. По сюжету её героиня — перебежчица из Северной Кореи.

Ранее «Фонтанка» писала, что «Игра в кальмара» побила абсолютный рекорд просмотров на Netflix. Также сообщалось, что сериал запустил собственную криптовалюту. Свою обеспокоенность по поводу повсеместной популярности «Игры в кальмара», в свою очередь, выразила Лига безопасного интернета, возглавляемая членом Общественной палаты РФ и дочерью сенатора Елены Мизулиной Екатериной.

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Комментарии (40)

Константа
Ну не знаю... если бы я купила этот сериал, пожалела бы денег, после просмотра, на любителя 😑
266719086
А посмотреть контакты этого радио Free Asia никто не догадался? Впрочем, это и так было понятно.
O-o!
Тот кого нельзя называть срочно сработал на опережение - предупредил, что импортное ПО внезапно может исчезнуть.. вместе со всем инетом, как я понимаю, будет только скрепо-нет и работать будет как и все остальные местные ..неты
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