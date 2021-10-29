Сериал «Игра в кальмара» запустил собственную криптовалюту

У южнокорейского сериала «Игра в кальмара» появилась собственная криптовалюта Squid. Об этом сообщает телеканал CNBC.



На данный момент стоимость Squid составляет $2,22, а рыночная цена токена превышает $174 млн.



CoinMarketCap предупредил пользователей, что они не смогут продать токен на популярной бирже Pancakeswap. Причину этого разработчики пока не называют.

Squid запущен как эксклюзивная монета для игры по мотивам сериала «Игра в кальмара». В ноябре на платформе стартует онлайн-соревнование с 6 раундами (как в сериале). «Но, в отличие от своего аналога Netflix, компания заявила, что «очевидно, мы не обеспечиваем смертельных последствий!» — говорится на сайте CNBC.

