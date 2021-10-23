Все «Игру в кальмара» посмотрели? Еще 8 корейских сериалов, которые стоят внимания

Сериал «Игра в кальмара» изменил отношение массового зрителя к корейским проектам Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара» Поделиться Поделиться







Сериал «Игра в кальмара» до сих пор не отпускает зрителей. И пока одни досматривают последние серии проекта, другие ищут что-то похожее среди южнокорейского контента. Дорамы регулярно выходят на Netflix и получают очень теплый прием. Наши коллеги из «СтарХита» составили подборку дорам, с которыми можно скоротать нерабочие дни. «Дополнительные занятия»



Этот сериал также выходил на Netflix Фото: кадр из сериала «Дополнительные занятия» Поделиться Поделиться







Как и «Игра в кальмара», сериал получился невероятно интригующим. За 10 серий создателям удается рассказать причудливую историю о корейских подростках, в которой есть место и для жестокости, и для драмы. Главный герой Чи Су — скромный отличник, который живет без родителей. Парень вынужден зарабатывать самостоятельно и копить деньги на светлое будущее. Чи Су придумывает приложение, с помощью которого организовывает службу охраны проституток.

Всё идет просто отлично ровно до тех пор, пока богатая одноклассница не узнает тайну Чи Су. Теперь его тайная жизнь может стать достоянием общественности. Дата выхода: 29 апреля 2020 г. Режиссер: Ким Джин-мин В главных ролях: Ким Дон Хи, Пак Чу Хен, Чон Да Бин, Нам Юн Су, Чхве Мин Су, Пак Хек Квон Рейтинг: 7,6 «Цветок зла»

Сериал получил отличные оценки и от критиков, и от зрителей Фото: кадр из сериала «Цветок зла» Поделиться Поделиться







Корейские дорамы часто имеют запутанный сюжет, но даже по сравнению со среднестатистическим местным сериалом «Цветок зла» кажется максимально непредсказуемым. Мнение о персонажах во время просмотра будет меняться чуть ли не каждые полчаса, а значит, и весь спектр эмоций зрителям гарантирован.

Ча Джи Вон — детектив, которая привыкла расследовать запутанные дела. Она счастлива в браке и воспитывает маленькую дочь. Однажды главная героиня узнает, что ее муж — не тот, за кого себя выдавал. Его прошлое темное и таинственное, а значит, Ча Джи Вон придется погрузиться с головой в эти секреты. Дата выхода: 29 июля 2020 г. Режиссер: Ким Чхоль-гю В главных ролях: Ли Джун Ги, Мун Чхэ Вон, Чан Хи Джин, Со Хен У, Чхве Дэ Хун, Чхве Бен Мо

Рейтинг: 8,2 «Незнакомец»

Авторам удалось создать запоминающихся героев Фото: кадр из сериала «Незнакомец» Поделиться Поделиться







Запутанный и неспешный детектив. Тут изюминка проекта не столько в сюжете, сколько в странноватом главном герое, чьи особенности только играют на руку истории. Хван Щи Мок — опытный прокурор, который не способен испытывать эмоции. В детстве он перенес тяжелую операцию на мозге, после которой лишился всякой эмпатии. Зато в работе его особенность только помогает сохранять невозмутимость. Однажды Хван Щи Мок находит мертвым своего коллегу. Вместе с сотрудницей полиции Хан Е Джин ему предстоит провести расследование и найти виновных в преступлении. Дата выхода: 10 июня 2017 г. Режиссер: Ан Гиль Хо, Пак Хен Сок В главных ролях: Чо Сын У, Пэ Ду На, Ли Джун Хек, Ю Джэ Мен, Щин Хе Сон, Чхве Бен Мо, Пак Чин У Рейтинг: 8,0 «Дневник психопата»

Сериал уже обрел культовый статус Фото: кадр из сериала «Дневник психопата» Поделиться Поделиться







Юк Тон Щик работает в брокерской конторе и не хватает звезд с неба. Однажды парень случайно находит дневник серийного убийцы, в котором тот в подробностях описывает свои зверства. Вскоре после этого Юк Тон Щик попадает в аварию и теряет память. Придя в себя, главный герой приходит к выводу, что записи принадлежат ему. Считая себя преступником, молодой человек начинает меняться на глазах.



Очень необычная дорама, которая не только рассказывает яркую историю, но еще и исследует природу жестокости. Может ли человек, не являющийся маньяком, но считающий себя таковым, совершить преступление? Какие эмоции он будет испытывать в процессе? Всеми этими сложными вопросами и задаются создатели. Дата выхода: 20 ноября 2019 г. Режиссер: Ли Джон-джэ В главных ролях: Юн Щи Юн, Чон Ин Сон, Пак Сон Хун, Ким Ги Ду, Ли Хан Ви, Хо Сон Тхэ, Чхве Дэ Чхоль Рейтинг: 7,7 «День и ночь»

Сериал снят в лучших детективных традициях Фото: кадр из сериала «День и ночь» Поделиться Поделиться







26 лет назад в небольшом городе произошло загадочное убийство, раскрыть которое так и не смогли. Со временем люди забыли про трагедию и вернулись к обычной жизни. Но вот однажды происходят новые преступления. Каким-то странным образом эти трагедии оказываются связаны с убийством 26-летней давности.

Подборка корейских сериалов была бы неполной без этого проекта. Пусть в России «День и ночь» пока не завоевал большую популярность, в родной Южной Корее дорама стала самым настоящим хитом. Дата выхода: 30 ноября 2020 г.

Режиссер: Ким Джон Хен В главных ролях: Намгун Мин, Ким Соль Хен, Ли Чхон А, Ли Щин Ен, Юн Сон У Ким Тхэ У, Ким Чхан Ван Рейтинг: 7,6 «Мышь»

Сериал «Мышь» был популярен в Южной Корее, но за пределами страны о нем мало кто слышал Фото: кадр из сериала «Мышь» Поделиться Поделиться







Изучая дорамы, которые стоит посмотреть, сериал «Мышь» сразу бросается в глаза. Это точно выверенная история, финал которой предсказать почти невозможно. Тут и триллер, и драма, и мощный детектив. Так что ценители жанров равнодушными не останутся. Неопытный полицейский начинает работать в отделе убийств. В городе как раз орудует опасный серийный маньяк, и главному герою приходится присоединиться к расследованию. В ходе погружения в дело моральные идеалы принципиального полицейского подвергаются проверке на прочность. Дата выхода: 3 марта 2021 г. Режиссер: Кан Чхор У, Чхве Джун Бэ В главных ролях: Ли Сын Ги, Ли Хи Джун, Пак Чу Хен, Кен Су-джин, Ли Со Джун, У Джи Хен Рейтинг: 8,0

«На пути к небесам»

Из-за своей мелодраматичности проект никого не оставит равнодушным Фото: кадр из сериала «На пути к небесам» Поделиться Поделиться







Такие дорамы в подборки лучших сериалов попадают редко. Дело в том, что перед нами обычная семейная история, а не детектив или интригующий триллер. Но написан сценарий сериала «На пути к небесам» настолько хорошо, что симпатия к героям возникает буквально с первой минуты.



Хан Джон У — вдовец, который в одиночестве воспитывает сына Гы Ру, страдающего из-за синдрома Аспергера. Вместе с наследником он занимается весьма специфическим бизнесом: уборкой квартир умерших людей. Хан Джон У и Гы Ру заботливо собирают ценные вещи почивших, чтобы передать их родственникам.

Однажды Хан Джон У умирает, а опекуном Гы Ру становится дядя, только что вышедший из тюрьмы. Теперь этим двоим придется находить общий язык и спасать семейный бизнес от краха. Дата выхода: 14 мая 2021 г. Режиссер: Ким Сон Хо В главных ролях: Тхан Джун Сан, Ли Джэ Хун, Хон Сын Хи, Ли Мун Щик, Лим Вон Хи, Хонсок Рейтинг: 8,2 «Милый дом»

В сериале нашлось место и для саспенса, и для юмора Фото: кадр из сериала «Милый дом» Поделиться Поделиться







Изучая дорамы и подборки лучших корейских сериалов, на глаза часто попадается проект «Милый дом». Это весьма нестандартная история, которая говорит о понятных вещах: потерях, боли и одиночестве. Поверьте, просмотр точно не будет скучным.

Чха Хен Су теряет всю семью и остается абсолютно один. Из-за финансовых проблем старшеклассник вынужден переехать в небольшую квартирку, расположенную на окраине города. Не видя смысла жизни, он подумывает о самоубийстве, но тут начинают происходить странные вещи. Окружающие его люди превращаются в чудовищ, поэтому Чха Хен Су приходится объединиться с соседями и дать бой монстрам.

Дата выхода: 18 декабря 2020 г. Режиссеры: Ли Ын Бок, Чан Ен У, Пак Со Хен В главных ролях: Сон Ган Ли, Джин Ук Ли, Щи Ен, Ли До Хен, Ко Мин Щи, Пак Кю Ен, Ким Нам Хи Рейтинг: 7,0 Успех «Игры в кальмара» доказал, что у южнокорейского рынка огромный потенциал. Самобытные сериалы здесь выходят постоянно, но многие из них просто не добираются до европейского зрителя. Так или иначе, теперь фанатов дорам во всем мире явно станет больше.