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12.06.2020 18:18
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Украина стала партнером по расширенным возможностям НАТО. «Показываем верность, несмотря на пандемию»

Украина стала партнером по расширенным возможностям НАТО. Об этом 12 июня сообщается на сайте Североатлантического альянса.

«Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и показывает неизменную верность Североатлантического альянса своим партнерам, несмотря на пандемию COVID-19», — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

Отметим, речь не идет о членстве в альянсе. Однако новый статус позволяет Украине принимать участие в некоторых учениях НАТО и быстрее обмениваться разведывательными данными.

Страна стала шестым партнером по расширенным возможностям альянса — ранее этот статус получали Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Напомним, в Конституции Украины с февраля 2019 года официально прописан курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

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Комментарии (3)

261254291
"Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО"
Так в серьезных СМИ.
261871721
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