Sony показала консоль нового поколения и игры для неё. На PlayStation 5 появится человек-паук — афроамериканец
Компания Sony показала консоль нового поколения PlayStation 5. Онлайн-презентация прошла в ночь на 12 июня.
Your first look at the #PlayStation5. pic.twitter.com/VCDfmVKCEl— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020
Приставку будут продавать в двух вариантах: с приводом для дисков Blu-ray и без него. Она выполнена в черно-белом корпусе. Цены на консоль пока не называли. Для нее также разработали новый геймпад, HD-камеру, беспроводную гарнитуру Pulse 3D и пульт дистанционного управления. Продажи должны стартовать в конце 2020 года.
...and here it is. Thanks for watching! #PS5 pic.twitter.com/pOzHc31X3G— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020
Кроме того, Sony показала некоторые игры для новой консоли. Правда, началась презентация с GTA5 — игру, вышедшую в 2013-м, переиздадут. Кроме того, показали трейлеры ремейка Demon's Souls и сиквела Horizon Zero Dawn: Horizon Forbidden West.
Также представили Hitman 3: Death Awaits и новую часть Spider-Man, где главным героем будет не Питер Паркер, а Майлз Моралес — афроамериканец, который появился в серии после смерти Паркера (потом выяснилось, что он не умер, и герои начали работать вместе).