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12.06.2020 10:33
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Sony показала консоль нового поколения и игры для неё. На PlayStation 5 появится человек-паук — афроамериканец

Компания Sony показала консоль нового поколения PlayStation 5. Онлайн-презентация прошла в ночь на 12 июня.

Приставку будут продавать в двух вариантах: с приводом для дисков Blu-ray и без него. Она выполнена в черно-белом корпусе. Цены на консоль пока не называли. Для нее также разработали новый геймпад, HD-камеру, беспроводную гарнитуру Pulse 3D и пульт дистанционного управления. Продажи должны стартовать в конце 2020 года.

Кроме того, Sony показала некоторые игры для новой консоли. Правда, началась презентация с GTA5 — игру, вышедшую в 2013-м, переиздадут. Кроме того, показали трейлеры ремейка Demon's Souls и сиквела Horizon Zero Dawn: Horizon Forbidden West.

Также представили Hitman 3: Death Awaits и новую часть Spider-Man, где главным героем будет не Питер Паркер, а Майлз Моралес — афроамериканец, который появился в серии после смерти Паркера (потом выяснилось, что он не умер, и герои начали работать вместе).

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Комментарии (7)

тат2007amg
Ну черный паук - это реалистично, как и черные вороны с обезьянами..
🔞 Скучаешь? Таких горячих игр поверь ты еще не видел. Убедитесь сами.
🔥 Просто огонь, есть что выбрать. ➜ filichitta.ru
260847121
...Были в истории России белополяки, белофинны... Если вдруг появятся темнокожие русофобы - быть им белонеграми...
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