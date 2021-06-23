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Человек-паук подарил папе римскому маску

Человек в костюме супергероя из комиксов подарил свою маску папе римскому Франциску во время еженедельной общей аудиенции с верующими во Дворе святого Дамасия в Ватикане.

Несколько сотен собравшихся были удивлены появлением Человека-паука. Он преподнёс понтифику маску в своей фирменной расцветке. Под костюмом, как выяснилось, скрывался 27-летний итальянец Маттиа Веллардита, который в таком образе навещает больных детей медицинских учреждениях, а во времена пандемии и сотни раз связывается с ними по видео.

Веллардита пригласили, чтобы отблагодарить за его волонтерскую деятельность. Ранее он получил за неё президентскую награду.

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