Издательство комиксов DC запретило создателям анимационного шоу для взрослых «Харли Квинн» использовать сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки.



«Вы не можете этого сделать [вставить сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки]. <...> Герои так не делают», — цитирует 15 июня Variety ответ DC соавторам «Харли Квинн» Патрику Шумакеру и Джастину Халперну.



По их словам, издательство комиксов позволяло им «выходить за рамки» в своем творчестве, однако момент орального секса они попросили убрать. Это связано с тем, что после такого им будет сложно продавать игрушки супергероев.

