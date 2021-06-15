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«Герои так не делают». Бэтмену и Женщине-кошке запретили заниматься оральным сексом

Издательство комиксов DC запретило создателям анимационного шоу для взрослых «Харли Квинн» использовать сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки.

«Вы не можете этого сделать [вставить сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки]. <...> Герои так не делают», — цитирует 15 июня Variety ответ DC соавторам «Харли Квинн» Патрику Шумакеру и Джастину Халперну.

По их словам, издательство комиксов позволяло им «выходить за рамки» в своем творчестве, однако момент орального секса они попросили убрать. Это связано с тем, что после такого им будет сложно продавать игрушки супергероев.

Публикация о запрете стала поводом для мемов.

Первый сезон «Харли Квинн» вышел 29 ноября 2019 года и рассказывал о приключениях главной героини после расставания с Джокером.

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