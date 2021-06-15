Издательство комиксов DC запретило создателям анимационного шоу для взрослых «Харли Квинн» использовать сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки.
«Вы не можете этого сделать [вставить сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки]. <...> Герои так не делают», — цитирует 15 июня Variety ответ DC соавторам «Харли Квинн» Патрику Шумакеру и Джастину Халперну.
По их словам, издательство комиксов позволяло им «выходить за рамки» в своем творчестве, однако момент орального секса они попросили убрать. Это связано с тем, что после такого им будет сложно продавать игрушки супергероев.
Публикация о запрете стала поводом для мемов.
Explain this DC #Batman pic.twitter.com/Vuy0l3FvnA— Hot Wall Summer (@therealbigWALL) June 15, 2021
“Heroes do NOT do that!” pic.twitter.com/mu3j1Ki5Ca— Nick Hanover (@Nick_Hanover) June 14, 2021
Первый сезон «Харли Квинн» вышел 29 ноября 2019 года и рассказывал о приключениях главной героини после расставания с Джокером.