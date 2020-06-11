ТАСС: Ефремов расскажет следователям, «где и у кого приобретал наркотики»
Следователи решили допросить российского актера Михаила Ефремова по делу о сбыте наркотических веществ.
«В рамках расследования этого дела актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Следователи решили провести допрос актера, так как после ДТП в его крови нашли следы запрещенных веществ, а также был «установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами». После этого было возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).
Актер Михаил Ефремов 8 июня стал участником смертельного ДТП в Москве. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу Садового кольца, врезавшись в развозку продуктового интернет-магазина. Утром 57-летний водитель Сергей Захаров скончался. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, поэтому его прокомментировали и в Кремле, назвав «чудовищным случаем». Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло смерть человека.