ТАСС: Ефремов расскажет следователям, «где и у кого приобретал наркотики»

Следователи решили допросить российского актера Михаила Ефремова по делу о сбыте наркотических веществ.



«В рамках расследования этого дела актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Следователи решили провести допрос актера, так как после ДТП в его крови нашли следы запрещенных веществ, а также был «установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами». После этого было возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).