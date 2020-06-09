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09.06.2020 17:54
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ТАСС: В крови Ефремова нашли следы наркотиков

Анализы российского актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в Москве, помимо алкоголя показали еще и следы запрещенных веществ.

«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», — сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что запрещенные вещества не сразу выводятся из организма.

Информация о том, что в крови Ефремова обнаружены следы сразу двух видов наркотиков, распространяется также в Telegram-каналах — речь идет о белом порошке и психотропном веществе растительного происхождения.

В столичном МВД ранее подтвердили, что у актера было «опьянение сильной степени».

В ДТП актер Михаил Ефремов попал 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов выскочил на встречную полосу, врезался в развозку продуктового интернет-магазина. Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте. Адвокат Ефремова уверяет, что его подзащитный вину пока не признавал. Полиция ранее оцепила дом актёра в Казарменном переулке, а затем его увезли на полицейской машине на допрос. В Кремле прокомментировали произошедшее, назвав случившееся «чудовищным случаем».

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Комментарии (11)

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....так что не по тому адресу полиция поедет наркотики искать...
261859551
Тест обычно приходит в течении двух недель. Есть экспресс-тест, но он официальным не является.
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