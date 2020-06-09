ТАСС: В крови Ефремова нашли следы наркотиков
Анализы российского актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в Москве, помимо алкоголя показали еще и следы запрещенных веществ.
«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», — сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что запрещенные вещества не сразу выводятся из организма.
Информация о том, что в крови Ефремова обнаружены следы сразу двух видов наркотиков, распространяется также в Telegram-каналах — речь идет о белом порошке и психотропном веществе растительного происхождения.
В столичном МВД ранее подтвердили, что у актера было «опьянение сильной степени».
В ДТП актер Михаил Ефремов попал 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов выскочил на встречную полосу, врезался в развозку продуктового интернет-магазина. Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте. Адвокат Ефремова уверяет, что его подзащитный вину пока не признавал. Полиция ранее оцепила дом актёра в Казарменном переулке, а затем его увезли на полицейской машине на допрос. В Кремле прокомментировали произошедшее, назвав случившееся «чудовищным случаем».