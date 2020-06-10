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10.06.2020 16:42
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Полицейские пришли в паб «Улисс», где перед смертельным ДТП мог отдыхать Михаил Ефремов

Сотрудники полиции пришли в паб «Улисс», где перед смертельным ДТП мог отдыхать актер Михаил Ефремов. Об этом 10 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Следственные действия проводились в баре «Улисс». Сотрудники правоохранительных органов проверяли, действительно ли Ефремов проводил там время перед ДТП. Проверялись записи видеокамер», — заявил собеседник издания.

Паб должен был быть закрыт для посетителей из-за пандемии. В телеграм-каналах пишут, что Ефремов был завсегдатаем и якобы поэтому его могли пустить в заведение. Результаты проверки полиции не раскрываются.

Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 9 августа, обжаловать его он не собирается. Актеру предъявлено обвинение в ДТП в состоянии опьянения, которое повлекло за собой гибель человека. Актер ранее признал вину и назвал «чудовищным» произошедшее. Полиция задержала его 9 июня, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.

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