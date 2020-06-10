Полицейские пришли в паб «Улисс», где перед смертельным ДТП мог отдыхать Михаил Ефремов

Сотрудники полиции пришли в паб «Улисс», где перед смертельным ДТП мог отдыхать актер Михаил Ефремов. Об этом 10 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.



«Следственные действия проводились в баре «Улисс». Сотрудники правоохранительных органов проверяли, действительно ли Ефремов проводил там время перед ДТП. Проверялись записи видеокамер», — заявил собеседник издания.



Паб должен был быть закрыт для посетителей из-за пандемии. В телеграм-каналах пишут, что Ефремов был завсегдатаем и якобы поэтому его могли пустить в заведение. Результаты проверки полиции не раскрываются.