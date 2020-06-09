Библиотеки, бани и каршеринг. Беглов рассказал, что и когда собираются открывать в городе

О планах Смольного губернатор Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС 9 июня. Помимо перечисленного, предполагается возобновить оказание бытовых услуг — кроме салонов красоты. Кроме того, можно будет заниматься спортом на улице, а если речь идет о спорте высоких достижений — то и в закрытых помещениях. «Также планируем возможность возобновить оказание услуг системой каршеринга, — рассказал глава города. — Пенсионеры и другие льготные категории смогут пользоваться бесплатным проездом при возвращении из Ленинградской области в Петербург» (сейчас льготы работают только в одну сторону).

На сроки, по словам губернатора, будет влиять эпидемиологическая обстановка. Но источники «Фонтанки» в Смольном утверждают, что все из названного выше обсуждается к открытию уже с 15 июня.



На втором этапе снятия ограничений — в конце июня — Смольный планирует открытие навигации по рекам и каналам, при этом питание на борту будет запрещено. Ко второму же этапу относится и открытие салонов красоты, однако при соблюдении массы условий: посменная работа, предварительная запись, интервал между посетителями не менее 20 минут, отсутствие очередей внутри салона, социальная дистанция и др. Полноценно, а не в экстренном режиме, должны заработать стоматологические клиники. Одновременно должен быть снова разрешен доступ на детские и спортивные площадки и в отдельные парки, соблюдающие установленные стандарты безопасной деятельности (подробнее об этом — в материале «Фонтанки»). «Также планируем для второго этапа согласовать открытие доступа в музеи, выставочные залы и зоопарки, — говорит Беглов в интервью. — Безусловно, также с соблюдением мер защиты и стандартов безопасности».

