FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
68.67р77.35р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 19:00
20
Печать

Библиотеки, бани и каршеринг. Беглов рассказал, что и когда собираются открывать в городе

Смольный согласовал с Роспотребнадзором открытие библиотек, мебельных магазинов, фотоателье, бань и парикмахерских. Собеседники «Фонтанки» говорят, что в качестве даты обсуждается 15 июня.

О планах Смольного губернатор Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС 9 июня. Помимо перечисленного, предполагается возобновить оказание бытовых услуг — кроме салонов красоты. Кроме того, можно будет заниматься спортом на улице, а если речь идет о спорте высоких достижений — то и в закрытых помещениях. «Также планируем возможность возобновить оказание услуг системой каршеринга, — рассказал глава города. — Пенсионеры и другие льготные категории смогут пользоваться бесплатным проездом при возвращении из Ленинградской области в Петербург» (сейчас льготы работают только в одну сторону).

На сроки, по словам губернатора, будет влиять эпидемиологическая обстановка. Но источники «Фонтанки» в Смольном утверждают, что все из названного выше обсуждается к открытию уже с 15 июня.

На втором этапе снятия ограничений — в конце июня — Смольный планирует открытие навигации по рекам и каналам, при этом питание на борту будет запрещено. Ко второму же этапу относится и открытие салонов красоты, однако при соблюдении массы условий: посменная работа, предварительная запись, интервал между посетителями не менее 20 минут, отсутствие очередей внутри салона, социальная дистанция и др. Полноценно, а не в экстренном режиме, должны заработать стоматологические клиники. Одновременно должен быть снова разрешен доступ на детские и спортивные площадки и в отдельные парки, соблюдающие установленные стандарты безопасной деятельности (подробнее об этом — в материале «Фонтанки»). «Также планируем для второго этапа согласовать открытие доступа в музеи, выставочные залы и зоопарки, — говорит Беглов в интервью. — Безусловно, также с соблюдением мер защиты и стандартов безопасности».

Работа летних кафе, веранд и сезонных объектов общественного питания должна быть восстановлена на третьем этапе в июле, в зависимости от обстановки: начинать будут именно с уличных объектов. «Если обстановка позволит, то в эти же сроки сможем разрешить допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны», — заявил Беглов.

Напомним, заметное ослабление противоэпидемического режима произошло в Петербурге с 1 июня. В частности, было отменено обязательное ношение масок и перчаток, а также обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Уже после этого для посещения открыли кладбища, а с 8 июня — автосалоны и небольшие магазины. Как ретейл отреагировал на неожиданную свободу — читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (20)

Блейк
Собянин вчера этаким широким жестом отменил нахрен карантин. Сказал, что даже музеи в середине июня заработают. А тут бздит как не знаю кто. Три лаборатории провели тесты и выявили, каждая, что около 15% протестированных имеют антитела, что в сумме даёт 45%, половина населения города. И это проверили только чутка населения. Хватит уже фигнёй маяться, вирус давно уже выдохся, сейчас заболевают в лёгкой форме. Из всех кого я знаю, которые заразились, все сидят по домам и прекрасно себя чувствуют, лечатся противовирусными препаратами и я так же переболел.
Vladikus
И ни слова,об отмене печаточно-смазочного режима!
Irenka
Стригусь, делаю маникюр, как и раньше, гуляю в парках без забора и просто на природе в ЛО все это время. Маску не ношу и не носила нигде. Большинство друзей также живет. Единственное, чего не хватает, это общепита и культурных мероприятий. Ну и по пять раз заказывать и возвращать одежду и обувь, чтобы подошла по размеру, тоже задолбало.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний