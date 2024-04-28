17 БПЛА перехвачены в четырёх регионах. Три упали на калужскую нефтебазу

За минувшую ночь 28 апреля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, отчитывается Минобороны.

Девять беспилотников перехвачены в Брянской области, три — в Курской, три — в Калужской, два — в Белгородской.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в 3:40 в районе нефтебазы в городе Людиново упали три БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия», — пишет Шапша.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в течение ночи трижды рассказывал о сбитых беспилотниках над Севским районом. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

