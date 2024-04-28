    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-з

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.78eur98.03

    17 БПЛА перехвачены в четырёх регионах. Три упали на калужскую нефтебазу

    1097
    обсудить

    За минувшую ночь 28 апреля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России, отчитывается Минобороны.

    Девять беспилотников перехвачены в Брянской области, три — в Курской, три — в Калужской, два — в Белгородской.

    Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в 3:40 в районе нефтебазы в городе Людиново упали три БПЛА.

    «Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия», — пишет Шапша.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз в течение ночи трижды рассказывал о сбитых беспилотниках над Севским районом. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотников
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close