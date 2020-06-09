Роспотребнадзор готов официально пустить народ в сады и парки — но лишь при федеральных и городских музеях. Гуляющих могут ждать замеры температуры на входе и замотанные лентой скамейки.

В Петербурге могут приоткрыть парки из тех, которые удалось закрыть. Но не все

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Призыв министра культуры России Ольги Любимовой ускорить открытие музейных парков был услышан санитарными властями Северной столицы. Как стало известно «Фонтанке», 8 июня петербургский Роспотребнадзор провел совещание с руководителями городских и федеральных музеев, на котором обсуждались сроки и условия.

На встрече присутствовали представители музеев-заповедников «Петергоф», «Царское Село», «Павловск», «Гатчина», Русского музея и Петропавловской крепости, а также в ЦПКиО. Музейщики просили открыть парки и предлагали свои услуги «по профилактике вирусных заболеваний».



Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова обрисовала эпидемиологическую ситуацию как «сомнительное плато» и призвала не сравнивать ситуацию с Москвой, где ограничения были гораздо строже, рассказали участники совещания. Тем не менее ведомство готово пойти навстречу организациям культуры и открыть парки для горожан — при условии соблюдения стандартов безопасности и благоприятной картине заболеваемости.

В качестве вероятной даты рестарта прозвучало 1 июля, но без стопроцентной гарантии. Сперва музеи должны сами разработать стандарты работы и представить на утверждение в Роспотребнадзор. Четких ориентиров ведомство не дало, предложив учреждениям поиграть в «горячо-холодно». Но, вероятнее всего, предстоит определить предельную численность посетителей и придумать, как ее контролировать.



Опрошенные «Фонтанкой» участники встречи не увидели здесь большой проблемы. Так, в Русском музее, в ведении которого находятся Летний и Михайловский сады, считают, что достаточно будет обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. «По нашему подсчету, в Михайловском могут находиться одновременно 1,5 тысячи человек и 3 тысячи в Летнем саду», — считает главный хранитель садов музея Ольга Черданцева. И открыть их готовы сразу, как получат разрешение Роспотребнадзора. «Людям нужен свежий воздух, нужны сады, особенно в центре города», — говорит она.



Парки «Петергоф», «Павловск» и «Царское Село» настолько обширны, что перекроют любой норматив, уверены в федеральных ГМЗ. И с контролем численности посетителей сложностей возникнуть не должно: это могут быть терминалы, которые сканируют каждого входящего и выходящего, а могут быть живые люди, которые стоят на входе и считают.

«Вероятно, определить свою норму придется эмпирическим путем», — рассуждает глава ЦПКиО Павел Селезнев. Максимальную вместимость парка на Елагином острове он оценил в 20 тысяч человек. Но для подсчета посетителей придется ввести платный вход. «Это может вызвать возражения, но я не знаю другого способа это проконтролировать», — сказал он. На входе учет будет организован по билетам. Выходящих, вероятно, будут считать сотрудники парка вручную.

«У нас площадь 600 га, ни о какой скученности говорить не приходится, есть где разбежаться и есть где погулять», — отметили в администрации ГМЗ «Павловск».

Проводить массовые мероприятия в парках не разрешат. Также Роспотребнадзор сообщил о нежелательности экскурсий, которые могут создать скопление людей. Здесь позиция ведомства расходится с идеей комитета по развитию туризма, который как раз выступает за открытие парков для организованных групп, а для обеспечения социальной дистанции предлагает пользоваться радиогидами. На это руководители музейных парков посетовали, что и сами не хотели бы пускать «диких гидов», но запретить им вход не могут.



На встрече обсуждались и другие варианты — например, измерение пришедшим температуры при входе, а также перетягивание скамеек лентами — как сейчас делают с детскими и спортивными площадками. Но такие ограничения руководители музеев считают нецелесообразными. «Масочно-перчаточный режим не очень нужен в парках. Что касается социальной дистанции, то у нас не тот народ, который друг к другу сильно лезет», — говорит Павел Селезнев. По его словам, также было бы разумно запустить уличные кафе и туалеты — при условии усиленной санитарной обработки. «Нет смысла открывать парк, ничего в нем не разрешив», — отмечает он.

По словам представителей музеев, свои предложения по стандартам безопасности они надеются подготовить в течение одной-полутора недель и сейчас изучают московский опыт. К примеру, в «Царицыно» гостей обязывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Запрещено использование скамеек, тренажеров, детских и спортивных площадок. Групповые экскурсии не предусмотрены, но можно слушать аудиогиды. Узнать о количестве людей в парке можно онлайн — если территория парка окрасится в красный цвет, значит, посетителей слишком много и вход временно закрыт.



В комитете по благоустройству не смогли оперативно сообщить сроков открытия немузейных парков и скверов. Собеседник в ведомстве сообщил, что технически для этого все готово, но определенных указаний чиновники не получали. По информации «Фонтанки», такое послабление в числе первоочередных пока не обсуждается. Главная проблема, которая смущает и Роспотребнадзор и чиновников, — невозможность контролировать число посетителей и соблюдение стандартов безопасности.

Но чем больше температурных рекордов ставит петербургская погода, тем чаще горожане ищут спасения в тенистых аллеях, не спрашивая разрешения чиновников. Горожане встают в очередь к дыре в заборе, чтобы пробраться в Парк 300-летия Петербурга, чтобы посидеть на скамейках или позагорать на пляже — зачастую без всякого соблюдения социальной дистанции. Свободно можно попасть и в Приморский парк Победы — петербуржцы гуляют по дорожкам и устраивают пикники на берегах прудов. Полицейские патрули напоминают отдыхающим о запретах через громкоговоритель, но не пытаются поймать нарушителей этого правила в период пандемии. Как и многих других — в работающих из-под полы и даже открыто баров, торгующих без оглядки на маски, перчатки и дистанцию супермаркетов.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

