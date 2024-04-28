Стало известно, за что задержали музыкантов группы «Коррозия металла»

В отношении задержанных музыкантов трэш-метал-группы «Коррозия металла» составили протоколы по статье 20.3 («Публичная демонстрация нацистской или экстремистской символики»). Изъяты 20 футболок и книги. Об этом утром 28 апреля информирует ГУ МВД по Нижегородской области в своей официальной группе.

О задержании музыкантов «Коррозии металла» в нижегородском ночном клубе «Ненависть» около часа ночи сообщила директор группы Мария Рунова. Это был первый концерт группы в рамках гастрольного тура по России. После Нижнего Новгорода музыканты должны были поехать в Мытищи.

