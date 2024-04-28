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    Стало известно, за что задержали музыкантов группы «Коррозия металла»

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    В отношении задержанных музыкантов трэш-метал-группы «Коррозия металла» составили протоколы по статье 20.3 («Публичная демонстрация нацистской или экстремистской символики»). Изъяты 20 футболок и книги. Об этом утром 28 апреля информирует ГУ МВД по Нижегородской области в своей официальной группе.

    О задержании музыкантов «Коррозии металла» в нижегородском ночном клубе «Ненависть» около часа ночи сообщила директор группы Мария Рунова. Это был первый концерт группы в рамках гастрольного тура по России. После Нижнего Новгорода музыканты должны были поехать в Мытищи.

    В сообщении ГУ МВД Нижегородской области указано, что в клуб были направлены Росгвардия и СОБР после получения информации о возможном нарушении закона.

    «Задержали трех участников музыкальной группы. 57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в отдел полиции № 5, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — сказано в публикации пресс-службы МВД.

    Наказание по части 1 статьи 20.3 КоАП для физических лиц предполагается в виде штрафа до двух тысяч рублей или административного ареста до 15 суток. Среди музыкантов, на которых составлен протокол, — лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий.

    Директор группы рассказала, что вместе с музыкантами в клубе были задержаны около 40 посетителей. Судя по сайту «Коррозии металла», на ее мерче есть изображение коловрата.

    «Фонтанка» писала о задержании музыкантов «Коррозии металла». А в марте полиция приходила на петербургский концерт музыканта Пророка Санбоя. На него составили протокол по статье 20.2.2 КоАП — организация массового скопления граждан, повлекшего нарушение общественного порядка.

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